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अमेरिका: मीडिया संस्थानों से टकराव के बीच व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया ‘ट्रंप टीवी’, क्या है पूरा मामला?

Tue, 22 Sep 2026 08:20 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 22 Sep 2026 08:20 AM IST
सार

व्हाइट हाउस ने 24/7 चलने वाला ‘ट्रंप टीवी: द एसेंशियल्स स्टेशन’ डिजिटल स्ट्रीम लॉन्च किया है। इसमें प्रशासन की घोषणाएं, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और अन्य कंटेंट दिखाया जाएगा। यह लॉन्च मीडिया संस्थानों के साथ चल रही टकराव के बीच किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? 
 

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USA: Amidst a standoff with media outlets, the White House has launched ‘Trump TV’—what is the full story?
व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया ट्रंप टीवी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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व्हाइट हाउस ने सोमवार को 'ट्रंप टीवी: द एसेंशियल्स स्टेशन' लॉन्च किया। यह 24/7 चलने वाला डिजिटल वीडियो स्ट्रीम है जिसमें प्रशासन की घोषणाएं, राष्ट्रपति के बयान और अन्य कंटेंट दिखाए जाएंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन को सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको की ओर से कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर रखा गया था।

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व्हाइट हाउस ने क्या बताया? 
व्हाइट हाउस ने कहा कि नई सर्विस प्रशासन के सबसे अहम पलों को एक जगह लाएगी। कंटेंट को रियल-टाइम में अपडेट किया जाएगा। इस स्ट्रीम को सोमवार शाम 7 बजे व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया।
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क्या है पूरा मामला? 
यह कदम सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको की ओर से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक फेडरल मुकदमा दायर करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पहुंच बहाल करने की मांग की थी। इन संगठनों का तर्क है कि प्रशासन का उनके पत्रकारों के क्रेडेंशियल रद्द करने का फैसला उनके 'फर्स्ट अमेंडमेंट' (संविधान के पहले संशोधन) अधिकारों का उल्लंघन है।
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राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया था? 
ट्रंप ने इन तीनों मीडिया आउटलेट्स की कवरेज की आलोचना करने के बाद उन्हें व्हाइट हाउस आने से रोक दिया था। इन संगठनों के अनुसार, शनिवार को उनके पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उनके प्रेस क्रेडेंशियल जब्त कर लिए गए।

सीएनएन के समर्थन में उतरे ये संस्थान
बता दें कि सीएनएन को उसके निर्धारित टेलीविजन पूल कार्यों से भी हटा दिया गया था। सीएनएन को एक निर्धारित असाइनमेंट से हटाए जाने के बाद, एबीसी, सीबीएस, फॉक्स  न्यूज और एनबीसी भी व्हाइट हाउस टेलीविजन पूल में अपनी भागीदारी रोकने के मामले में सीएनएन के साथ हो गए।

आम तौर पर, टेलीविजन पूल ब्रॉडकास्टर्स और दूसरे समाचार संगठनों को राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों की साझा वीडियो कवरेज उपलब्ध कराता है। पूल के बाधित होने के कारण, व्हाइट हाउस की अपनी वीडियो फीड राष्ट्रपति के कार्यक्रमों के फुटेज का एक प्रमुख स्रोत बन गई है।

सोमवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन तीन संगठनों की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने उनके प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। 'जैसा कि उम्मीद थी, फेक न्यूज सीएनएन, एमएस नॉउ और पॉलिटिको ने व्हाइट हाउस और आपके राष्ट्रपति, यानी मुझ तक पहुंचने के लिए मुकदमा किया है। 

ट्रंप ने इस मामले पर क्या कहा? 
उन्हें अपने पक्ष में एक बढ़िया जज मिला है। वही व्यक्ति जिसने जिम अकोस्टा के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो अब लगता है कि धरती से ही गायब हो गए हैं। जज का नाम टिम केली है। दुख की बात है कि उन्हें ट्रंप ने ही नियुक्त किया था। दूसरे शब्दों में, बिना किसी सवाल के और हमेशा की तरह, हम अपील करेंगे क्योंकि फेक न्यूज वाले लोग और पब्लिकेशन जो सिर्फ नकारात्मक बातें लिखते हैं


जो अनजान सूत्रों के हवाले से झूठी और बदनाम करने वाली कहानियां लिखकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। उन्हें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस तक पहुचने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल, मेरा फर्ज है कि मैं अपने देश की सफलता और सुरक्षा के लिए लड़ूं। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पक्का करने के लिए हर जरूरी कदम उठाऊंगा कि अमेरिका तरक्की करे।' 

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