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विदेश के समाचार: कनाडा में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर गोलीबारी; कोलंबिया में जंगल की भीषण आग सार्वजनिक आपदा

Tue, 22 Sep 2026 01:39 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 22 Sep 2026 01:39 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
कनाडा के ओंटारियो में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर 29 वर्षीय व्यक्ति ने एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में करीब 30 गोलियां चलीं, जिससे हमलावर और एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को योम किप्पुर के दौरान हुई गोलीबारी के विषय में विशेष जांच इकाई (SIU) ने बताया कि रविवार शाम 7 बजे व्यक्ति एक ट्रक से बेलेविले स्थित सन्स ऑफ जैकब सिनेगॉग पहुंचा और अधिकारी पर गोली चलाई। अधिकारी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दूसरा अधिकारी भी गोलीबारी में शामिल हुआ। SIU प्रवक्ता क्रिस्टी डेनेट्टे ने 20 से 30 गोलियां चलने का अनुमान लगाया। जांचकर्ताओं को सड़क पर दर्जनों गोली के निशान मिले। पुलिस ने अभी तक मकसद स्थापित नहीं किया है, लेकिन बेलेविले के मेयर नील एलिस ने इसे घृणा अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियां बताया। उप पुलिस प्रमुख शेरी मीक्स ने बताया कि घायल अधिकारी की हालत स्थिर है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ओंटारियो प्रीमियर डग फोर्ड ने इस गोलीबारी की निंदा की है। कार्नी ने यहूदी समुदाय के प्रति बढ़ती यहूदी विरोधी भावना पर चिंता व्यक्त की थी।
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कोलंबिया में जंगल की भीषण आग, सार्वजनिक आपदा घोषित
जंगल में लगी भीषण आग के कारण कोलंबिया में हालात नाजुक हैं। सरकार ने इसे सार्वजनिक आपदा घोषित कर दिया है। देश के पूर्वोत्तर में विला दे लेवा शहर के आसपास पहाड़ों में आग लगी है, जिससे बड़े पैमाने पर वनस्पति जल गई और लोगों को निकालना पड़ा। राजधानी बोगोटा से करीब 160 किलोमीटर दूर स्थित विला दे लेवा में शनिवार को आग लगी। रविवार शाम तक करीब 290 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ और आग 50 फीसदी नियंत्रण में थी। तेज हवाओं ने आग बुझाने के प्रयासों को जटिल कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने आपातकाल घोषित कर सोमवार को व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित कीं और होटलों सहित कई जगहों से लोगों को निकाला। 400 से अधिक अग्निशमनकर्मी और स्वयंसेवक आग बुझाने में जुटे हैं, जबकि चार हेलीकॉप्टरों ने पानी गिराया। पर्यावरण मंत्री फैबियो अर्जोन ने आग जानबूझकर लगाए जाने की आशंका जताई है। पूरे कोलंबिया में करीब 19 सक्रिय जंगल की आग जल रही है। एल नीनो के प्रभाव से सूखे की स्थिति ने आग के खतरे को बढ़ा दिया है। पड़ोसी इक्वाडोर भी जंगल की आग से जूझ रहा है, जहां 12 आग सक्रिय हैं।
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