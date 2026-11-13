अमेरिका ने ईरान के दो ड्रोन मार गिराए: बहरीन में रडार पर हमले का दावा; क्या पश्चिम एशिया में फिर बढ़ेगा तनाव?

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अमेरिकी सेना ने बहरीन की ओर बढ़ रहे ईरान के दो ड्रोन मार गिराने का दावा किया।

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमला करने की बात कही।

ईरान के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया और उसमें विस्फोट हुआ।

ईरान ने दावा किया कि टैंकर ने समुद्री रास्ते में दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था।

इस समुद्री घटना की तत्काल कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई।

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गाजा में शुक्रवार को इस्राइली टैंक की गोलाबारी में तीन फलस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला, एक पिता और उनका 12 साल का बेटा शामिल है। यह हमला मध्य गाजा के दीर अल-बलाह शहर के पूर्वी हिस्से में हुआ। अल-अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक, हमले में 20 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। इस्राइली सेना ने तत्काल इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गाजा में युद्धविराम समझौते के एक साल से अधिक समय बाद भी लगभग रोजाना गोलीबारी और हवाई हमले जारी हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्धविराम के बाद से अब तक कम से कम 1,600 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसी बीच, गाजा में सर्दी के कारण नौ महीने के बच्चे कनान अहमद अरकीक की मौत हो गई।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे इस सर्दी में ठंड से हुई पहली मौत बताया है। बच्चा अपने परिवार के साथ एक ऐसे तंबू में रह रहा था, जो बारिश और ठंड से बचाने में सक्षम नहीं था। बारिश का पानी तंबू में भर गया था और बच्चे के कपड़े, बिस्तर तथा कंबल भीग गए थे। गाजा की करीब 20 लाख आबादी में से ज्यादातर लोग तंबुओं और अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और सहायता एजेंसियों ने इस्राइल पर जरूरी राहत सामग्री और सर्दियों के सामान की आपूर्ति रोकने के आरोप लगाए हैं, जबकि इस्राइली सेना इन आरोपों से इनकार करती है। पिछले साल गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ठंड से जुड़ी परेशानियों के कारण 10 फलस्तीनियों की मौत हुई थी।

मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने बहरीन की ओर बढ़ रहे ईरान के दो हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। दूसरी ओर, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी शुरुआती चेतावनी रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक तेल टैंकर के बारूदी सुरंग से टकराने और उसमें विस्फोट होने की बात कही है। इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री रास्तों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।अमेरिकी सेना की क्षेत्रीय कमान सेंटकॉम के मुताबिक, ईरान के दो हमलावर ड्रोन बहरीन की ओर आ रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही मार गिराया गया। सेना ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। वहीं, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमला किया गया। ईरान का दावा था कि यह कार्रवाई उसके दक्षिणी बंदरगाह शहर सीरिक में एक संचार खंभे पर अमेरिका के हमले के जवाब में की गई। सितंबर के बाद यह पहली बार है, जब ईरान ने बहरीन में किसी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि, बहरीन में रडार पर हमले और टैंकर की घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक, एलपीजी से भरा एक टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्वी हिस्से से गुजर रहा था। इसी दौरान वह बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिससे विस्फोट हुआ। ईरान ने कहा कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। हालांकि, इस घटना की पुष्टि ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ओर से तत्काल नहीं की गई। होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। इससे दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस की खेप पहुंचती है। फरवरी में शुरू हुए हवाई युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन सहित पड़ोसी अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान की ओर से होर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं।मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान में ईरान-इराक युद्ध के दौरान मारे गए 350 अज्ञात सैनिकों के अवशेषों को अंतिम विदाई दी गई। इस युद्ध को खत्म हुए 38 साल से अधिक समय बीत चुका है। हाल ही में पुराने युद्धक्षेत्रों से इन सैनिकों के अवशेष बरामद किए गए थे। तेहरान में 110 सैनिकों के लिए अंतिम संस्कार का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। बाकी 240 सैनिकों के लिए दूसरे शहरों में कार्यक्रम हुए। ताबूतों को ईरान के झंडे में लपेटकर ट्रकों से ले जाया गया। इस दौरान कई लोग रोते हुए नजर आए। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और रिवोल्यूशनरी गार्ड के कार्यवाहक प्रमुख जनरल मुस्तफा इजादी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इजादी ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ उनका संघर्ष उसी तरह जारी है, जैसे ईरान-इराक युद्ध के दौरान शहीदों ने किया था।