गिनी: सोने के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, भड़की हिंसा, विदेशी नागरिकों समेत 10 की मौत; क्या है विवाद?

Increíbles imágenes de lo que está ocurriendo en Guinea y Malí. El Sahel se adentra en una brutal crisis humanitaria en sus fronteras. Jóvenes mineros artesanales clandestinos expulsados de Guinea están invadiendo Malí. Son más de 150.000 hombres los que se encuentran actualmente en territorio maliense, según el servicio de Desarrollo Social. Caminan a pie desde Guinea hasta Malí. Esta situación se da por la decisión de las autoridades guineanas de cerrar los sitios de minería artesanal ilícitos en Guinea. Más del 90% de estos orpilleros (como se llama este oficio) clandestinos son de Burkina Faso. La medida de Guinea ha dejado desamparados a miles de trabajadores, desencadenando una marcha a pie transfronteriza en condiciones extremadamente precarias. Las dimensiones del flujo migratorio han desbordado las capacidades de asistencia locales en Malí. El Comité Interministerial de Gestión de Crisis de Malí reporta que cerca de 100.000 personas se han adentrado en el distrito de Bamako, mientras que unas 60.000 permanecen retenidas en la localidad fronteriza de Kourémalé. El Ministerio de Salud maliense ha calificado la situación como una «urgencia humanitaria» absoluta. Organizaciones como la Cruz Roja y la OMS brindan asistencia de emergencia ante un saldo que ya registra múltiples heridos y varias muertes oficiales por agotamiento y complicaciones médicas en los campamentos improvisados. Aunque las redes migratorias de la minería artesanal en África Occidental abarcan hasta seis nacionalidades de la subregión (incluyendo a marfileños, togoleses y benineses), más del 90% de los afectados son jóvenes oriundos de Burkina Faso. Estos mineros artesanales cruzaron originalmente hacia los ricos yacimientos guineanos huyendo de la inestabilidad económica y la crisis de seguridad en sus provincias de origen. Tras el desalojo, se han visto forzados a transitar por Malí para intentar retornar a su país. La gestión de los desalojos ha tensado las relaciones políticas en el bloque africano. El Gobierno de Guinea defiende el despliegue permanente de fuerzas mixtas del ejército y la policía argumentando la necesidad apremiante de frenar la destrucción ambiental y el uso indiscriminado de químicos tóxicos en Siguiri, una de las minas cerradas. El Ministerio de Seguridad de Burkina Faso ha condenado enérgicamente el operativo en la capital maliense, calificándolo de "deplorable" y acusando a las fuerzas guineanas de infligir tratos crueles e inhumanos, reportando incluso heridos por armas de fuego durante las evacuaciones forzosas. Ante la gravedad del escenario, las autoridades de transición de Malí y Burkina Faso —aliadas estrechamente en la Confederación de Estados del Sahel (AES)— han coordinado un plan de evacuación terrestre conjunto. Se han habilitado centros de tránsito periféricos en Bamako y flotas de decenas de autobuses y camiones para trasladar de forma segura y paulatina a los miles de ciudadanos varados de vuelta a territorio burkinés. Hay que estar atentos a la situación.