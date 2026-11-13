गिनी: सोने के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, भड़की हिंसा, विदेशी नागरिकों समेत 10 की मौत; क्या है विवाद?
गिनी में अवैध सोने के खनन पर सरकारी कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 13 घायल हो गए। खनन पर पाबंदी से इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हुआ? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
विस्तार
यह कार्रवाई देश के उत्तर-पूर्वी इलाके में सोने के खनन पर लगी पाबंदियों को लागू कराने के लिए की जा रही थी।
कहां और कैसे भड़की हिंसा?
सरकार के गुरुवार के बयान के मुताबिक, बुधवार को सिगुइरी इलाके के बालाटो में हिंसा शुरू हुई। यहां अवैध और बिना नियमों के हो रहे सोने के खनन के खिलाफ गश्त की जा रही थी।
बयान के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में बैरिकेड लगा दिए। इससे सुरक्षा बलों की गश्त रुक गई। इसके बाद तनाव बढ़ा और झड़प शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी हुई। हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया कि सबसे पहले गोली किसने चलाई।
मृतकों में कितने विदेशी नागरिक शामिल?
सरकार की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मरने वालों में पांच विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घायलों में आम नागरिक और सुरक्षा बलों के जवान दोनों शामिल हैं।
सरकार ने बताया कि दो पिकअप ट्रकों और सुरक्षा बलों के एक ट्रक को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी एक बंदूक और एक मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए। हिंसा किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई है।
गिनी में सोने का खनन इतना अहम क्यों है?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के मुताबिक, गिनी में छोटे स्तर पर और पारंपरिक तरीके से होने वाला सोने का खनन तीन लाख से ज्यादा लोगों की रोजी-रोटी का सहारा है।
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गिनी सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में बिना अनुमति के सोने के खनन पर बड़ी कार्रवाई का एलान किया था। इसके तहत सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। सिगुइरी इलाके में जांच भी सख्त कर दी गई।
सरकार ने खनन पर पाबंदी क्यों लगाई?
सरकार का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना है। सरकार के मुताबिक, भारी मशीनों के इस्तेमाल से खेती की जमीन बर्बाद हो रही है। वहीं, रसायनों के कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है।
सरकार के एक बयान के मुताबिक, इसी महीने की शुरुआत में सिगुइरी इलाके में अवैध सोने के खनन के शक में 1,200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन मामलों में पहली सामूहिक सुनवाई इसी सप्ताह शुरू हुई।
Increíbles imágenes de lo que está ocurriendo en Guinea y Malí. El Sahel se adentra en una brutal crisis humanitaria en sus fronteras. Jóvenes mineros artesanales clandestinos expulsados de Guinea están invadiendo Malí. Son más de 150.000 hombres los que se encuentran actualmente en territorio maliense, según el servicio de Desarrollo Social. Caminan a pie desde Guinea hasta Malí. Esta situación se da por la decisión de las autoridades guineanas de cerrar los sitios de minería artesanal ilícitos en Guinea. Más del 90% de estos orpilleros (como se llama este oficio) clandestinos son de Burkina Faso. La medida de Guinea ha dejado desamparados a miles de trabajadores, desencadenando una marcha a pie transfronteriza en condiciones extremadamente precarias. Las dimensiones del flujo migratorio han desbordado las capacidades de asistencia locales en Malí. El Comité Interministerial de Gestión de Crisis de Malí reporta que cerca de 100.000 personas se han adentrado en el distrito de Bamako, mientras que unas 60.000 permanecen retenidas en la localidad fronteriza de Kourémalé. El Ministerio de Salud maliense ha calificado la situación como una «urgencia humanitaria» absoluta. Organizaciones como la Cruz Roja y la OMS brindan asistencia de emergencia ante un saldo que ya registra múltiples heridos y varias muertes oficiales por agotamiento y complicaciones médicas en los campamentos improvisados. Aunque las redes migratorias de la minería artesanal en África Occidental abarcan hasta seis nacionalidades de la subregión (incluyendo a marfileños, togoleses y benineses), más del 90% de los afectados son jóvenes oriundos de Burkina Faso. Estos mineros artesanales cruzaron originalmente hacia los ricos yacimientos guineanos huyendo de la inestabilidad económica y la crisis de seguridad en sus provincias de origen. Tras el desalojo, se han visto forzados a transitar por Malí para intentar retornar a su país. La gestión de los desalojos ha tensado las relaciones políticas en el bloque africano. El Gobierno de Guinea defiende el despliegue permanente de fuerzas mixtas del ejército y la policía argumentando la necesidad apremiante de frenar la destrucción ambiental y el uso indiscriminado de químicos tóxicos en Siguiri, una de las minas cerradas. El Ministerio de Seguridad de Burkina Faso ha condenado enérgicamente el operativo en la capital maliense, calificándolo de "deplorable" y acusando a las fuerzas guineanas de infligir tratos crueles e inhumanos, reportando incluso heridos por armas de fuego durante las evacuaciones forzosas. Ante la gravedad del escenario, las autoridades de transición de Malí y Burkina Faso —aliadas estrechamente en la Confederación de Estados del Sahel (AES)— han coordinado un plan de evacuación terrestre conjunto. Se han habilitado centros de tránsito periféricos en Bamako y flotas de decenas de autobuses y camiones para trasladar de forma segura y paulatina a los miles de ciudadanos varados de vuelta a territorio burkinés. Hay que estar atentos a la situación.— Néstor Siurana (@NestorSiurana) November 8, 2026
हजारों खनिकों ने क्यों छोड़ा इलाका?
गिनी की सोने की खदानों में लंबे समय से पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों के लोग काम करने आते रहे हैं। माली के अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई के कारण हजारों खनिक और उनके परिवार गिनी छोड़कर पड़ोसी देश माली जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या बुर्किना फासो के लोगों की है।