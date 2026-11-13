ईरान का दोहरा वार: बहरीन में अमेरिकी रडार तबाह करने का दावा, होर्मुज में बारूदी सुरंग से उड़ा एलपीजी टैंकर

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है। गार्ड के अनुसार, यह हमला दक्षिणी ईरान के सिरिक बंदरगाह पर एक दूरसंचार खंभे (टेलीकम्युनिकेशन पोल) पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया।

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