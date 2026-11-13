'धमकियों से नहीं झुकेंगे': ईरान पर जमकर बरसे अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, अभद्र भाषा का भी किया इस्तेमाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ट्रंप के प्रशासन में चीन को लेकर बड़ा मतभेद सामने आया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एनवीडिया की ग्राहक कंपनी मेगास्पीड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में डालने की कार्रवाई रोक दी। इस कंपनी पर चीन को अमेरिकी एआई चिप पहुंचाने के आरोप हैं। बेसेंट के बयान के बाद ट्रंप प्रशासन के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आ गई है।

बेसेंट ने कहा कि वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय मेगास्पीड को प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में शामिल करने के पक्ष में थे। लेकिन इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार वाणिज्य विभाग के पास है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया था कि चीन को एनवीडिया की ए100एस चिप से अधिक उन्नत चिप नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में किसी भी तरह से चिप चीन तक पहुंचना अमेरिकी कंपनियों और एआई की दौड़ में देश के हितों को नुकसान पहुंचाता है। बेसेंट ने कहा कि इस मामले में कई महीनों से विभागों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन वाणिज्य विभाग ने कार्रवाई नहीं की।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पुष्टि की है कि वह सीक्रेट सर्विस के निर्देश पर अपना घर छोड़कर एक सैन्य ठिकाने पर चले गए हैं। उन्हें और कैबिनेट के दूसरे सदस्यों को ईरान की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली थीं। बेसेंट ने कहा कि वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, ''भाड़ में जाए ईरानी नेतृत्व। मैं डरने वाला नहीं हूं।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। बेसेंट के मुताबिक, ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक अभियान ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट असर दिखा रहा है। उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को घिरा हुआ खतरनाक जानवर बताया।बेसेंट ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखबार ने उनका घर खरीदने के दिन ही वाशिंगटन के जॉर्जटाउन इलाके में स्थित उनके मकान की तस्वीर प्रकाशित कर दी थी। उनके मुताबिक, तस्वीर में जियोलोकेशन से जुड़ी जानकारी मौजूद थी, जिससे उनके घर की सही जगह का पता लगाया जा सकता था। बेसेंट ने दावा किया कि उनकी टीम ने अखबार के संपादक से घर का स्थान सार्वजनिक नहीं करने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद तस्वीर प्रकाशित की गई। उन्होंने इसे गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया। उनका कहना है कि इस तरह की चीजें भी उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट जैसे किसी अधिकारी की हत्या की तो इसके जिम्मेदार लोग ज्यादा समय तक मौजूद नहीं रहेंगे। ट्रंप ने एक बातचीत में कहा कि अमेरिका ऐसे हमले का बेहद कड़ा जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के खत्म होने तक ईरान का मौजूदा नेतृत्व सत्ता में बना रहता है तो वह इसे अपनी हार मानेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और समुद्री हितों को ईरान की धमकियों से बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए सैन्य ताकत इस्तेमाल करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने सहयोगियों और अमेरिकी जहाजों को ईरान की धमकियों से बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में प्रगति हो रही है और संघर्ष शुरू होने से पहले के मुकाबले अमेरिका अब अधिक तेल निकाल रहा है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूरी तरह नियंत्रण है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका तत्काल सैन्य कार्रवाई कर सकता है।मेगास्पीड इंटरनेशनल सिंगापुर की कंपनी है और एनवीडिया की बड़ी ग्राहकों में शामिल है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को कंपनी की कार्यकारी एलिस हुआंग के चीन की खुफिया एजेंसियों से कथित संबंधों का संदेह है। एलिस हुआंग का एनवीडिया प्रमुख जेनसन हुआंग से भी करीबी संबंध बताया गया है, हालांकि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता नहीं है। कंपनी पर आरोप है कि उसने चार अरब डॉलर से अधिक के एनवीडिया चिप खरीदे और उनमें से कुछ को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाकर चीन पहुंचाया। मेगास्पीड ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए खुद को कानून का पालन करने वाली कंपनी बताया है। इस बीच, अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग समिति ने लुटनिक और जेनसन हुआंग को चिप निर्यात और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर गवाही देने के लिए बुलाने की मांग की है। जेनसन हुआंग से तीन दिसंबर को सार्वजनिक सुनवाई में पेश होने का अनुरोध किया गया है।बेसेंट के बयान के बीच लुटनिक को पद से हटाने को लेकर भी ट्रंप के सलाहकारों के बीच चर्चा होने की खबर है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने गुरुवार को लुटनिक का समर्थन करते हुए कहा था कि ट्रंप को उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। लुटनिक और ट्रंप की पुरानी दोस्ती को देखते हुए उनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं, एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग ने गुरुवार को सीईओ पद छोड़ दिया है और कंपनी ने अपनी वित्त प्रमुख कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया है। हुआंग ने भी इस मामले में अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देने पर सहमति जताई है। कंपनी के बोर्ड ने भी मामले की जांच शुरू की है