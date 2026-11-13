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मैक्रों ने आइसलैंड की पीएम को अचानक लगाया गले: असहज नजर आईं क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर; तस्वीरें वायरल

Fri, 13 Nov 2026 09:24 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, डबलिन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, डबलिन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 13 Nov 2026 09:24 PM IST
सार

डबलिन में यूरोपीय नेताओं की बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर को अचानक गले लगाया। तस्वीर में प्रधानमंत्री पीछे हटती और फोटोग्राफरों की ओर देखती नजर आईं। मैक्रों मुस्कुराते दिखे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले मेलोनी के साथ भी मैक्रों का एक वीडियो चर्चा में आया था। आखिर इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि तस्वीर चर्चा में आ गई? आइए, विस्तार से जानते हैं...

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Macron Suddenly Hugs Iceland’s PM, Kristrún Frostadóttir Looks Uncomfortable; Photos Go Viral
मैक्रों फिर क्यों चर्चा में? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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यूरोपीय नेताओं की एक बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर को गले लगाने का अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में शुक्रवार को हुई इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में मैक्रों मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री को गले लगाते दिख रहे हैं, जबकि उनका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्रॉस्टाडॉटिर इस अचानक हुए अभिवादन से असहज हो गईं।

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तस्वीर में मैक्रों ने फ्रॉस्टाडॉटिर को अपनी बांहों में ले रखा है और उनका एक हाथ आइसलैंड की प्रधानमंत्री की पीठ पर दिखाई दे रहा है। वहीं, फ्रॉस्टाडॉटिर का शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ नजर आता है। उन्होंने अपना एक हाथ मैक्रों के कंधे पर रखा हुआ है। उनके चेहरे और शरीर की मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस गले मिलने के तरीके में सहज नहीं थीं। कैमरों के सामने हुआ यह छोटा-सा पल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
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तस्वीर में ऐसा क्या दिखा, जिससे मुलाकात चर्चा में आ गई?

  • मैक्रों फ्रॉस्टाडॉटिर की ओर झुककर उन्हें गले लगाते दिखाई दिए।
  • फ्रॉस्टाडॉटिर थोड़ी पीछे की ओर खिसकती नजर आईं।
  • उन्होंने एक हाथ मैक्रों के कंधे पर रखा, जबकि उनकी नजर पास खड़े फोटोग्राफरों की ओर जाती दिखी।
  • मैक्रों के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि फ्रॉस्टाडॉटिर की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत असहज दिखाई दी।


क्या मैक्रों का यह पहला ऐसा मामला है?
मैक्रों का महिला नेताओं के साथ बातचीत या अभिवादन का तरीका पहले भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा है। इस घटना ने एक बार फिर उनके व्यवहार को लेकर ऑनलाइन बहस शुरू कर दी है। हालांकि, वायरल तस्वीर से यह तय नहीं किया जा सकता कि उस समय दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई या फ्रॉस्टाडॉटिर वास्तव में क्या महसूस कर रही थीं। तस्वीर में दिखाई देने वाली उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही लोग इस पल पर अपनी राय रख रहे हैं।

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मेलोनी के साथ भी सामने आया था ऐसा ही एक पल?
इससे पहले पिछले साल जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो भी चर्चा में आया था। वीडियो में मैक्रों मेलोनी के करीब झुककर उनके कान में कुछ कहते दिखाई दिए थे। इसके बाद मेलोनी ने आंखें घुमाईं, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया। उस समय भी दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए गए थे। अब आइसलैंड की प्रधानमंत्री के साथ सामने आई तस्वीर ने मैक्रों के अभिवादन के तरीके को फिर चर्चा में ला दिया है।

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