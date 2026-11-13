मैक्रों ने आइसलैंड की पीएम को अचानक लगाया गले: असहज नजर आईं क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर; तस्वीरें वायरल

यूरोपीय नेताओं की एक बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर को गले लगाने का अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में शुक्रवार को हुई इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में मैक्रों मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री को गले लगाते दिख रहे हैं, जबकि उनका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्रॉस्टाडॉटिर इस अचानक हुए अभिवादन से असहज हो गईं।

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मैक्रों फ्रॉस्टाडॉटिर की ओर झुककर उन्हें गले लगाते दिखाई दिए।

फ्रॉस्टाडॉटिर थोड़ी पीछे की ओर खिसकती नजर आईं।

उन्होंने एक हाथ मैक्रों के कंधे पर रखा, जबकि उनकी नजर पास खड़े फोटोग्राफरों की ओर जाती दिखी।

मैक्रों के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि फ्रॉस्टाडॉटिर की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत असहज दिखाई दी।

तस्वीर में मैक्रों ने फ्रॉस्टाडॉटिर को अपनी बांहों में ले रखा है और उनका एक हाथ आइसलैंड की प्रधानमंत्री की पीठ पर दिखाई दे रहा है। वहीं, फ्रॉस्टाडॉटिर का शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ नजर आता है। उन्होंने अपना एक हाथ मैक्रों के कंधे पर रखा हुआ है। उनके चेहरे और शरीर की मुद्रा से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस गले मिलने के तरीके में सहज नहीं थीं। कैमरों के सामने हुआ यह छोटा-सा पल अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।



क्या मैक्रों का यह पहला ऐसा मामला है?

मैक्रों का महिला नेताओं के साथ बातचीत या अभिवादन का तरीका पहले भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा है। इस घटना ने एक बार फिर उनके व्यवहार को लेकर ऑनलाइन बहस शुरू कर दी है। हालांकि, वायरल तस्वीर से यह तय नहीं किया जा सकता कि उस समय दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई या फ्रॉस्टाडॉटिर वास्तव में क्या महसूस कर रही थीं। तस्वीर में दिखाई देने वाली उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही लोग इस पल पर अपनी राय रख रहे हैं।

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इससे पहले पिछले साल जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो भी चर्चा में आया था। वीडियो में मैक्रों मेलोनी के करीब झुककर उनके कान में कुछ कहते दिखाई दिए थे। इसके बाद मेलोनी ने आंखें घुमाईं, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया। उस समय भी दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए गए थे। अब आइसलैंड की प्रधानमंत्री के साथ सामने आई तस्वीर ने मैक्रों के अभिवादन के तरीके को फिर चर्चा में ला दिया है।