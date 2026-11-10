'अमेरिका के हित सबसे ऊपर': विदेश मंत्री रुबियो का चीन को संदेश; रूस के साथ बैठक पर क्या कहा?

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मार्को रुबियो ने क्या कहा?

रुबियो ने कहा, मेरा मानना है कि चीन की व्यवस्था हमेशा चीन के हित में काम करेगी। वहीं, अमेरिका हमेशा अमेरिका के हित में काम करेगा। इसलिए हम जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। मैं अमेरिकी लोगों के लिए काम करता हूं। राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) भी अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। हम हर मुद्दे पर हमेशा अमेरिका के पक्ष में खड़े रहेंगे। विज्ञापन



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उन्होंने आगे कहा, हम अमेरिका के लिए काम करते हैं। हम वैश्विक व्यवस्था के लिए काम नहीं करते। हम दूसरे देशों के लिए काम नहीं करते। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम करते हैं। इससे अक्सर दूसरे देशों के साथ हमारा टकराव हो सकता है या हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं। इसमें चीन भी शामिल है।



त्रिपक्षीय बैठक पर क्या बोले रुबियो?

अमेरिका, रूस और चीन के बीच होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर भी रुबियो ने बात की। उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बताना चाहते कि कौन इस बैठक के लिए तैयार है और कौन नहीं।



अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बचाव किया। हेगसेथ के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में महाभियोग लाने की कोशिश हो रही है। रुबियो ने कहा कि हेगसेथ ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेशों का पालन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान, यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान प्रभावी ढंग से चलाए गए थे।



फ्रांस की राजधानी पेरिस में जी-7 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक से इतर रुबियो ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सैन्य कार्रवाइयों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने मौजूद खतरों से निपटने के लिए ये अभियान जरूरी थे।



रुबियो ने कहा, पीट ने कमांडर-इन-चीफ के सीधे आदेशों का पालन किया। हमारे संविधान के तहत कमांडर-इन-चीफ को अमेरिकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं। इन सभी मामलों में पीट ने अपना काम काफी प्रभावी ढंग से किया।



हेगसेथ के बचाव में रुबियो ने क्या कहा?

सैन्य अभियानों में हेगसेथ की भूमिका का बचाव करते हुए रुबियो ने कहा कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे आदेशों पर काम किया था। संविधान के तहत राष्ट्रपति को अमेरिकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यह जिम्मेदारी निभाने का अधिकार भी है।



रुबियो ने कहा, मुझे नहीं पता कि कोई इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि हमारे देश में जहर लाने की कोशिश करने वाले ड्रग तस्कर तत्काल खतरा नहीं हैं। यह एक वास्तविक और तत्काल खतरा है। इससे निपटा गया है।



ईरान के खतरे पर क्या कहा?

रुबियो ने कहा, हमने ईरान पर विस्तार से चर्चा की है। उसने अमेरिका के सामने जो खतरा पैदा किया है, वह सिर्फ पिछले एक साल से नहीं है। यह खतरा 1979 से बना हुआ है और लगातार बढ़ा है।



मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले रुबियो?

वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो का जिक्र करते हुए रुबियो ने कहा कि यह अभियान कई मायनों में कानून लागू कराने की कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि मादुरो अमेरिकी न्याय व्यवस्था से भाग रहे एक आरोपी थे। उन्हें पकड़कर न्याय के सामने लाया गया। इसके साथ ही इस कार्रवाई का एक और असर भी हुआ। इसने वेनेजुएला के बेहतर भविष्य का रास्ता खोलने और उसे आगे बढ़ाने में मदद की। रुबियो ने कहा, मेरा मानना है कि चीन की व्यवस्था हमेशा चीन के हित में काम करेगी। वहीं, अमेरिका हमेशा अमेरिका के हित में काम करेगा। इसलिए हम जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। मैं अमेरिकी लोगों के लिए काम करता हूं। राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) भी अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। हम हर मुद्दे पर हमेशा अमेरिका के पक्ष में खड़े रहेंगे।ये भी पढ़ें: क्या लौटेंगी हसीना?: बांग्लादेश ने पासपोर्ट देने से किया इनकार, कहा- फांसी से बचने का कानूनी रास्ता नहीं उन्होंने आगे कहा, हम अमेरिका के लिए काम करते हैं। हम वैश्विक व्यवस्था के लिए काम नहीं करते। हम दूसरे देशों के लिए काम नहीं करते। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम करते हैं। इससे अक्सर दूसरे देशों के साथ हमारा टकराव हो सकता है या हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं। इसमें चीन भी शामिल है।अमेरिका, रूस और चीन के बीच होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर भी रुबियो ने बात की। उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बताना चाहते कि कौन इस बैठक के लिए तैयार है और कौन नहीं।अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बचाव किया। हेगसेथ के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में महाभियोग लाने की कोशिश हो रही है। रुबियो ने कहा कि हेगसेथ ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेशों का पालन किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान, यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान प्रभावी ढंग से चलाए गए थे।फ्रांस की राजधानी पेरिस में जी-7 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक से इतर रुबियो ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सैन्य कार्रवाइयों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने मौजूद खतरों से निपटने के लिए ये अभियान जरूरी थे।रुबियो ने कहा, पीट ने कमांडर-इन-चीफ के सीधे आदेशों का पालन किया। हमारे संविधान के तहत कमांडर-इन-चीफ को अमेरिकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं। इन सभी मामलों में पीट ने अपना काम काफी प्रभावी ढंग से किया।सैन्य अभियानों में हेगसेथ की भूमिका का बचाव करते हुए रुबियो ने कहा कि रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे आदेशों पर काम किया था। संविधान के तहत राष्ट्रपति को अमेरिकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यह जिम्मेदारी निभाने का अधिकार भी है।रुबियो ने कहा, मुझे नहीं पता कि कोई इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि हमारे देश में जहर लाने की कोशिश करने वाले ड्रग तस्कर तत्काल खतरा नहीं हैं। यह एक वास्तविक और तत्काल खतरा है। इससे निपटा गया है।रुबियो ने कहा, हमने ईरान पर विस्तार से चर्चा की है। उसने अमेरिका के सामने जो खतरा पैदा किया है, वह सिर्फ पिछले एक साल से नहीं है। यह खतरा 1979 से बना हुआ है और लगातार बढ़ा है।वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो का जिक्र करते हुए रुबियो ने कहा कि यह अभियान कई मायनों में कानून लागू कराने की कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि मादुरो अमेरिकी न्याय व्यवस्था से भाग रहे एक आरोपी थे। उन्हें पकड़कर न्याय के सामने लाया गया। इसके साथ ही इस कार्रवाई का एक और असर भी हुआ। इसने वेनेजुएला के बेहतर भविष्य का रास्ता खोलने और उसे आगे बढ़ाने में मदद की।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि चीन हमेशा अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। इसी तरह अमेरिका भी अपने हितों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका हर मुद्दे पर अपने पक्ष में खड़ा रहेगा। इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठाएगा।