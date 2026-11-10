क्या लौटेंगी हसीना?: बांग्लादेश ने पासपोर्ट देने से किया इनकार, कहा- फांसी से बचने का कानूनी रास्ता नहीं

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बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब मौत की सजा का सामना करना होगा। उनके पास इससे बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। यह बात बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को कही। उन्होंने हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज देने की संभावना भी खारिज कर दी।