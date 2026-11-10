'मुझे डर नहीं लगता': महाभियोग की धमकी को अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने बताया स्टंट, विपक्ष पर साधा निशाना

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश को महज एक 'राजनीतिक स्टंट' करार दिया। करीब छह महीने में अपनी पहली पेंटागन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईरान और अन्य क्षेत्रों में ट्रंप प्रशासन के सैन्य अभियानों का बचाव किया।

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