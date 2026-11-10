'मुझे डर नहीं लगता': महाभियोग की धमकी को अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने बताया स्टंट, विपक्ष पर साधा निशाना
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की ओर से महाभियोग की कोशिश को राजनीतिक स्टंट बताते हुए खारिज कर दिया है। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जवाबदेही के बजाय व्यक्तिगत नाराजगी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। हेगसेथ ने स्पष्ट किया कि वह इस धमकी से बिल्कुल चिंतित नहीं हैं।
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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश को महज एक 'राजनीतिक स्टंट' करार दिया। करीब छह महीने में अपनी पहली पेंटागन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ईरान और अन्य क्षेत्रों में ट्रंप प्रशासन के सैन्य अभियानों का बचाव किया।
कांग्रेस की निगरानी नहीं, व्यक्तिगत हमला: हेगसेथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने कहा कि महाभियोग की यह कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाने वाली कोई वास्तविक निगरानी या जवाबदेही की कार्रवाई नहीं है। उनके मुताबिक, यह एक नाराज और चुनावी तौर पर असफल सांसद की ओर से किया गया व्यक्तिगत हमला है। हेगसेथ ने इस धमकी को लेकर कोई खास चिंता नहीं जताई। उन्होंने कहा कि वह महाभियोग की इस कोशिश से 'बिल्कुल भी चिंतित नहीं' हैं। वहीं, सांसद थॉमस मैसी इस प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं।
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हेगसेथ ने मैसी पर साधा निशाना
हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पर थॉमस मैसी पर निशाना साधा। उन्होंने तर्क दिया कि महाभियोग की यह कोशिश रक्षा विभाग के कामकाज को लेकर किसी वास्तविक चिंता से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यक्तिगत और राजनीतिक शिकायतें हैं। उन्होंने कहा, 'एक नाराज और हारे हुए कांग्रेस सदस्य जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह न तो निगरानी है और न ही जवाबदेही। यह अहंकार और नाराजगी से प्रेरित एक व्यक्तिगत एजेंडा है। यह कांग्रेस में एक व्यक्ति के आखिरी दिनों का प्रयास है, जिसका मकसद मौजूदा राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाना है।'