होमवर्क, लंच और बस: हर काम का अलग ऐप; अमेरिकी स्कूलों में डिजिटल जाल से माता-पिता बेहाल

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होमवर्क और असाइनमेंट, गूगल क्लासरूम या रिमाइंड।

ग्रेडबुक और परीक्षा स्कोर एस्पेन या स्कूल डिस्ट्रिक्ट पोर्टल।

स्कूल बस की लाइव लोकेशन अलग जीपीएस ट्रैकिंग ऐप।

खेल व एक्स्ट्रा करिकुलर टीम रीच, किक्स या स्लैक।

कम्युनिटी और चैट ग्रुप्स ग्रुप मी और व्हाट्सऐप।

लंच व स्कूल यूनिफॉर्म फीस: अलग पेमेंट गेटवे।

हर क्लास का ऑफिशियल ग्रुप, फुटबॉल टीम का अलग ग्रुप, मांओं का अनऑफिशियल ग्रुप और फिर उस ग्रुप का एक और सब-ग्रुप जिसमें उस एक महिला को नहीं रखा जाता जिसे कोई पसंद नहीं करता। डोमिनिकिस कहती है-एक संदेश आता है कि स्कूल में बच्चों के सिर में जुएं फैल गई हैं, और दूसरा संदेश आता है कि फैंसी ड्रेस बुधवार के लिए अजीब टोपी पहनकर आएं, ये दोनों नोटिफिकेशन मेरे नर्वस सिस्टम को ठीक एक जैसा झटका देते हैं। हालत यह है कि डिजिटल सूचनाओं के इस भारी दबाव में उन्हें पैनिक अटैक तक आ चुका है।एडटेक कंपनी इंस्ट्रक्चर के अनुसार, अमेरिका के के-12 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के पास औसतन 3,000 से अधिक डिजिटल टूल्स और ऐप्स का एक्सेस है। हर नया शैक्षणिक सत्र आते ही माता-पिता को पुराने दर्जनों पासवर्ड याद करने और 4-5 नए ऐप्स डाउनलोड करने का सिरदर्द झेलना पड़ता है।स्कूल और घर के बीच संवाद का स्तर अब मशीनों की बेजान बातचीत बन चुका है। डोमिनिकिस बताती हैं कि शिक्षकों ने अब मामूली मुद्दों पर भी लंबे-चौड़े एआई जनरेटेड ईमेल भेजने शुरू कर दिए हैं। वे कहती हैं-जब मुझे किसी छूटे हुए असाइनमेंट पर एआई से लिखा भारी-भरकम ईमेल मिलता है, तो मैं भी एआई (जैसे क्लॉड) से ही उसका ड्राफ्ट तैयार कराकर जवाब भेज देती हूं।पिज्जा का एक बाइट और मां का डर...इस तकनीकी अति-पारदर्शिता ने माता-पिता और बच्चों के स्वाभाविक रिश्ते को भी असहज कर दिया है। स्कूल के पहले ही हफ्ते में किंडरगार्टन के टीचर ने डोमिनिकिस को पिज्जा के एक स्लाइस की फोटो भेजी, जिसमें से बच्चे ने केवल एक बाइट लिया था, यह बताने के लिए कि उसने खाना नहीं खाया।