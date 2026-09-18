{"_id":"6aac92488a96edf690058b0a","slug":"world-updates-nigeria-mining-custody-deaths-un-report-us-iran-war-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विदेश के समाचार: नाइजीरिया में हिरासत में मौत से मचा हड़कंप; युद्ध अपराध पर घिरे अमेरिका-ईरान","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

विज्ञापन नाइजीरिया में गैर-कानूनी खनन के आरोप में पकड़े गए 33 लोगों की कस्टडी में मौत हो गई। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि किसी बीमारी के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि, एक जीवित बचे शख्स का दावा है कि 65 लोगों को एक छोटे और बंद कमरे में रखा गया था। सांस न मिलने और दम घुटने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

यूएन रिपोर्ट: अमेरिका और ईरान पर गंभीर आरोप

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अमेरिका पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी में ईरान के एक स्कूल पर अमेरिकी हमले में कई बच्चों की मौत हुई थी। दूसरी तरफ, ईरान सरकार पर भी अपने ही नागरिकों पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका ने यूएन की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है।

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