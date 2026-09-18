मिशिगन में ट्रेनिंग के दौरान एफ-16 लड़ाकू विमान क्रैश: पायलट ने सुरक्षित किया इजेक्ट; खेत में गिरा मलबा

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149वीं फाइटर विंग के जनसंपर्क विशेषज्ञ सार्जेंट डेरेक गुटिरेज ने बताया कि पायलट को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि, सैन्य नीति का हवाला देते हुए उन्होंने पायलट की पहचान और उसे लगी चोटों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया।यह विमान मिशिगन के अल्पेना स्थित नेशनल गार्ड बेस में चल रहे प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा था। यह जगह डेट्रॉयट से करीब 190 मील यानी 305 किलोमीटर उत्तर में है। दुर्घटनाग्रस्त विमान टेक्सास के ज्वाइंट बेस सैन एंटोनियो-लैकलैंड से आए कई एफ-16 विमानों में शामिल था।हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने तेज आवाज सुनने की बात कही। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, विमान का मलबा खेत में गिरा था और वहां लगातार विस्फोट हो रहे थे।स्थानीय निवासी वेंडी सोबेक ने बताया कि उन्होंने और उनके पति ने घर के पास बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद सड़क पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसके बाद उन्होंने काला धुआं देखा और उनके पति फ्रेड सोबेक घटनास्थल की ओर गए। फ्रेड सोबेक ने बताया कि उन्होंने सड़क से आगे एक खेत में बड़ा आग का गोला देखा। पास में एक घर और कैंपर भी था, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विस्फोटों के कारण उन्हें घटनास्थल से दूर जाने को कहा।अमेरिकी सेना ने एफ-16 विमानों को 1979 में उड़ाना शुरू किया था। एयरफोर्स सेफ्टी सेंटर के मुताबिक, वर्ष 2000 से अब तक एफ-16 से जुड़े कम से कम 14 'क्लास ए हादसे' हुए हैं। इस श्रेणी में आम तौर पर ऐसे मामले आते हैं, जिनमें 20 लाख डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो, विमान पूरी तरह नष्ट हो जाए या किसी सैन्यकर्मी की मौत हो।इससे पहले दिसंबर में अमेरिकी वायुसेना की एलीट थंडरबर्ड्स प्रदर्शन टीम का एफ-16C फाइटिंग फाल्कन दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस हादसे में भी पायलट विमान से सुरक्षित तरीके से इजेक्ट करने में सफल रहा था।