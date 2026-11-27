पिता ने अंतरिक्ष में सुनी बेटी के जन्म की खुशखबरी: धरती से सैकड़ों किमी दूर मनाया जश्न, आईएसएस पर हैं तैनात
अमर उजाला नेटवर्क, वॉशिंगटन Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Fri, 27 Nov 2026 05:33 AM IST
सार
कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जोशुआ कुट्रिक के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन के दौरान बेटी के जन्म की खबर खास तोहफा बन गई। उनकी पत्नी हीदर कुट्रिक ने धरती पर बेटी को जन्म दिया। कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इस खुशखबरी की जानकारी साझा की।
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विस्तार
धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैनात एक पिता के लिए बेटी के जन्म की खबर किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थी। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जोशुआ कुट्रिक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन पूरा कर रहे हैं, इसी दौरान उनकी पत्नी हीदर कुट्रिक ने एक बेटी को जन्म दिया। अंतरिक्ष की दूरियों के बीच परिवार में आई इस नई खुशी ने उनके छह महीने के मिशन को एक यादगार व्यक्तिगत अनुभव में बदल दिया है।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने दंपती के घर बेटी के जन्म की जानकारी साझा की। एजेंसी की ओर से जारी बयान में जोशुआ और हीदर ने कहा, हमारे बीच इतनी दूरी होने के बावजूद अपनी नन्ही परी के परिवार में आने पर हम एक-दूसरे से बेहद जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।
चौथे यात्री जो बच्चे के जन्म पर अंतरिक्ष में रहे
जोशुआ इतिहास में ऐसे केवल चौथे अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए अपने बच्चे के जन्म के मौके से दूर रहना पड़ा है। दंपती ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के दोबारा एकजुट होने का बेसब्री से इंतजार है। कुट्रिक का अंतरिक्ष मिशन बचपन से देखा गया उनका सपना था।
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दंपती ने कहा कि वे अपने बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी हैं। परिवार और समुदाय का सहयोग मिले तो असाधारण उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं।
छह महीने से हैं मिशन पर
अल्बर्टा प्रांत के फोर्ट सस्केचेवान के रहने वाले जोशुआ पहले लड़ाकू विमान के पायलट और रॉयल कनाडाई वायुसेना में कर्नल रह चुके हैं। वर्ष 2017 में उनका चयन कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी में हुआ था। वह नासा के स्पेसएक्स क्रू-13 मिशन में शामिल एकमात्र कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं।
एक अक्तूबर को रवाना हुए इस दल में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ल्यूक डेलाने और जेसिका वाटकिंस तथा रूस के सर्गेई टेटेरियातनिकोव भी शामिल हैं। चारों अंतरिक्ष यात्री छह महीने तक वैज्ञानिक प्रयोगों और नई तकनीकों के परीक्षण में जुटे हैं।
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बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने दंपती के घर बेटी के जन्म की जानकारी साझा की। एजेंसी की ओर से जारी बयान में जोशुआ और हीदर ने कहा, हमारे बीच इतनी दूरी होने के बावजूद अपनी नन्ही परी के परिवार में आने पर हम एक-दूसरे से बेहद जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।
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चौथे यात्री जो बच्चे के जन्म पर अंतरिक्ष में रहे
जोशुआ इतिहास में ऐसे केवल चौथे अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए अपने बच्चे के जन्म के मौके से दूर रहना पड़ा है। दंपती ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के दोबारा एकजुट होने का बेसब्री से इंतजार है। कुट्रिक का अंतरिक्ष मिशन बचपन से देखा गया उनका सपना था।
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दंपती ने कहा कि वे अपने बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी हैं। परिवार और समुदाय का सहयोग मिले तो असाधारण उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं।
छह महीने से हैं मिशन पर
अल्बर्टा प्रांत के फोर्ट सस्केचेवान के रहने वाले जोशुआ पहले लड़ाकू विमान के पायलट और रॉयल कनाडाई वायुसेना में कर्नल रह चुके हैं। वर्ष 2017 में उनका चयन कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी में हुआ था। वह नासा के स्पेसएक्स क्रू-13 मिशन में शामिल एकमात्र कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं।
एक अक्तूबर को रवाना हुए इस दल में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ल्यूक डेलाने और जेसिका वाटकिंस तथा रूस के सर्गेई टेटेरियातनिकोव भी शामिल हैं। चारों अंतरिक्ष यात्री छह महीने तक वैज्ञानिक प्रयोगों और नई तकनीकों के परीक्षण में जुटे हैं।