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बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने दंपती के घर बेटी के जन्म की जानकारी साझा की। एजेंसी की ओर से जारी बयान में जोशुआ और हीदर ने कहा, हमारे बीच इतनी दूरी होने के बावजूद अपनी नन्ही परी के परिवार में आने पर हम एक-दूसरे से बेहद जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।जोशुआ इतिहास में ऐसे केवल चौथे अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए अपने बच्चे के जन्म के मौके से दूर रहना पड़ा है। दंपती ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के दोबारा एकजुट होने का बेसब्री से इंतजार है। कुट्रिक का अंतरिक्ष मिशन बचपन से देखा गया उनका सपना था।दंपती ने कहा कि वे अपने बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी हैं। परिवार और समुदाय का सहयोग मिले तो असाधारण उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं।अल्बर्टा प्रांत के फोर्ट सस्केचेवान के रहने वाले जोशुआ पहले लड़ाकू विमान के पायलट और रॉयल कनाडाई वायुसेना में कर्नल रह चुके हैं। वर्ष 2017 में उनका चयन कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी में हुआ था। वह नासा के स्पेसएक्स क्रू-13 मिशन में शामिल एकमात्र कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं।एक अक्तूबर को रवाना हुए इस दल में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ल्यूक डेलाने और जेसिका वाटकिंस तथा रूस के सर्गेई टेटेरियातनिकोव भी शामिल हैं। चारों अंतरिक्ष यात्री छह महीने तक वैज्ञानिक प्रयोगों और नई तकनीकों के परीक्षण में जुटे हैं।