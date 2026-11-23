भारत और नेपाल के रिश्तों को नई दिशा देने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बीच अहम बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रेल संपर्क, व्यापार, बुनियादी ढांचे, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। दोनों नेता भारत की मदद से पूरी हुई कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इनमें अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क भी शामिल है।

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है। भारत पहुंचने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बालेंद्र शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत नेपाल के साथ अपनी विशेष मित्रता को महत्व देता है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच व्यापार, पारगमन, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई।प्रधानमंत्री मोदी और बालेंद्र शाह भारत की मदद से पूरी हुई संपर्क और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों और सहमतियों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।इन समझौतों में विकास सहयोग, जलविद्युत, रेल संपर्क, बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क शुरू करना भी इस यात्रा के प्रमुख नतीजों में से एक माना जा रहा है।बालेंद्र शाह की यात्रा के दौरान आर्थिक सहयोग भी अहम मुद्दा रहेगा। भारत ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक विकास के लिए साझा दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। वहीं, नेपाल ने दो अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग की है। इसमें एक अरब डॉलर की सहायता और अनुदान शामिल है।नेपाल ने अगस्त में भोते कोशी क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए भी मदद मांगी है। इसके अलावा नेपाल ने काठमांडू-महेंद्रनगर हवाई गलियारे को दोनों दिशाओं में खोलने का अनुरोध किया है। फिलहाल इस मार्ग से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को केवल नेपाल से बाहर जाने की अनुमति है।भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, साझा परंपराओं और लोगों के आपसी संपर्क पर आधारित विशेष संबंध हैं। दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के लिए 40 से अधिक संस्थागत व्यवस्थाएं हैं।भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक, पारगमन और निवेश साझेदार है। नेपाल को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिली हुई है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है और नेपाल के कुल निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत भारत आता है। नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का करीब एक तिहाई हिस्सा भारत से आता है।भारत ने नेपाल के 74 जिलों में 600 से अधिक सामुदायिक विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। इनकी कुल लागत नेपाली मुद्रा में 1,662 करोड़ रुपये से अधिक है। दोनों देशों के बीच सीमा पार रेल लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और एकीकृत जांच चौकियां भी प्रमुख संपर्क परियोजनाओं में शामिल हैं।साल 2015 में आए विनाशकारी गोरखा भूकंप के बाद भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण में मदद की थी। इसके तहत 50 हजार घरों, 71 शैक्षणिक परियोजनाओं और 128 स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया गया। इस साल अगस्त में आई बाढ़ के बाद भी भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। इसमें 140 टन आपातकालीन सामान शामिल था।