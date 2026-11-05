अमेरिका: प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पद पर हकीम जेफ्रीज ने ठोकी दावेदारी, अगर चुने गए तो रच देंगे इतिहास

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हकीम जेफ्रीज ने चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के साथियों को लिखे पत्र में स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जेफ्रीज ने पत्र में लिखा, 'मैं हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के अगले स्पीकर के तौर पर मेरी उम्मीदवारी के लिए आपसे समर्थन की अपील करता हूं।'हकीम जेफ्रीज ने साथी सांसदों को लिखे पत्र में कांग्रेस के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं और डेमोक्रेटिक एजेंडा के रूप में किफायती रहन-सहन, जवाबदेही और अमेरिकी मूल्यों को केंद्र में रखा। उन्होंने लिखा, नई कांग्रेस में, हम एक सस्ते अमेरिका के लिए जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। जिंदगी बहुत महंगी है और लाखों मेहनती टैक्सपेयर्स इस नाकाम इकॉनमी में डूब रहे हैं।'डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरशिप के चुनाव 18 नवंबर को होंगे। जेफ्रीज को अपना नामांकन पक्का करने के लिए हाउस डेमोक्रेट्स के बहुमत की जरूरत होगी। जनवरी में जब नई कांग्रेस शुरू होगी, तो स्पीकर बनने के लिए उन्हें हाउस फ्लोर पर 218 वोटों की जरूरत होगी। अगर जेफ्रीज स्पीकर पद पर चुने जाते हैं तो वे अमेरिकी इतिहास के पहले अश्वेत स्पीकर बन जाएंगे।अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में प्रतिनिधि सभा में कुल 435 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव नतीजों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 228 सीटें जबकि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने 139 सीटें जीती हैं। सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 33 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 और रिपब्लिकन पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। बाकी 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों को मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 54 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हैं। वहीं गवर्नर चुनाव में कुल 36 में से 34 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 22 राज्यों में डेमोक्रेट्स और 12 राज्यों में रिपब्लिकन ने सीटें जीती हैं। 2 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है।