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ईरान युद्ध को लेकर अपनी घटती लोकप्रियता और मध्यावधि चुनावों की चिंता के बीच अब ट्रंप प्रशासन पर्दे के पीछे कुछ बड़ी तैयारियां करता दिख रहा है। हालिया समय में इससे जुड़े कुछ संकेत भी मिले हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर को खाड़ी देशों के करीब भेजना, सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती, आदि। माना जा रहा है कि ट्रंप गुपचुप तरीके से ईरान से निपटने की योजना बना रहे हैं। विज्ञापन



आइये जानते हैं कि अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर हालिया समय में क्या-क्या हुआ है? इन तैयारियों का सीधा रिश्ता मध्यावधि चुनाव से कैसे जुड़ा है? अमेरिका की गुप्त योजनाओं को लेकर ईरान क्या कर रहा है? ईरान युद्ध को लेकर अपनी घटती लोकप्रियता और मध्यावधि चुनावों की चिंता के बीच अब ट्रंप प्रशासन पर्दे के पीछे कुछ बड़ी तैयारियां करता दिख रहा है। हालिया समय में इससे जुड़े कुछ संकेत भी मिले हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर को खाड़ी देशों के करीब भेजना, सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती, आदि। माना जा रहा है कि ट्रंप गुपचुप तरीके से ईरान से निपटने की योजना बना रहे हैं।आइये जानते हैं कि अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर हालिया समय में क्या-क्या हुआ है? इन तैयारियों का सीधा रिश्ता मध्यावधि चुनाव से कैसे जुड़ा है? अमेरिका की गुप्त योजनाओं को लेकर ईरान क्या कर रहा है?

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अमेरिका और ईरान युद्ध को शुरू हुए अब सात महीने से ज्यादा समय हो चुका है। सैन्य क्षमता में अपने से कई गुना छोटी ताकत ईरान के सामने अमेरिका का कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर पाना उसके लिए अब चिंता का मुद्दा बन गया है। खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए, जिन्हें अब अगले महीने मध्यावधि चुनाव का सामना करना है। यह चुनाव भले ही ट्रंप के पद या उनकी शक्तियों पर सीधा असर न डालें, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति के दो साल के कार्यकाल और नीतियों की बड़ी परीक्षा कहा जा रहा है। खासकर ईरान संघर्ष में अमेरिका की अब तक की मुश्किलें ट्रंप के कार्यकाल के कई कामों पर भारी पड़ती दिख रही है और अमेरिकी जनता ने खुलकर राष्ट्रपति की युद्ध नीति का विरोध किया है।