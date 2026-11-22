बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। नराइल जिले के एक गांव में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों पर हमले हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, करीब 30 घरों में आग लगा दी गई और कई मकानों व दुकानों में लूटपाट की गई। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 'प्रोथोम आलो' के अनुसार, कालिया उपजिला के बेंदारचर गांव में शुक्रवार दोपहर शुरू हुए हमले आधी रात तक जारी रहे। निशाना बनाए गए मकानों में पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक मुक्ति, पूर्व मेयर मुशफिकुर रहमान लिटन और पार्टी महासचिव कृष्णपदा घोष के घर शामिल हैं।

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