बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा: अवामी लीग नेताओं के घरों पर हमला; 30 मकानों में लगाई आग, 95 प्लाटून तैनात
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। नराइल जिले के बेंदारचर गांव में अवामी लीग के नेताओं के करीब 30 घरों में आग लगा दी गई। बीएनपी और अवामी लीग समर्थकों के बीच अलग-अलग जिलों में झड़पों के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने सात जिलों में 95 प्लाटून तैनात किए हैं।
विस्तार
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। नराइल जिले के एक गांव में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों पर हमले हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, करीब 30 घरों में आग लगा दी गई और कई मकानों व दुकानों में लूटपाट की गई। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 'प्रोथोम आलो' के अनुसार, कालिया उपजिला के बेंदारचर गांव में शुक्रवार दोपहर शुरू हुए हमले आधी रात तक जारी रहे। निशाना बनाए गए मकानों में पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक मुक्ति, पूर्व मेयर मुशफिकुर रहमान लिटन और पार्टी महासचिव कृष्णपदा घोष के घर शामिल हैं।
20 से 30 मकानों में आग लगने की सूचना
अखबार के मुताबिक, रात आठ बजे दमकलकर्मियों को गांव में 20 से 30 घर जलते मिले। स्थानीय लोगों ने BNP समर्थकों पर करीब 50 घरों और दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी का आरोप लगाया है। हालांकि, स्थानीय BNP नेतृत्व ने आरोपों को खारिज किया है। कालिया के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद जिन्नतुल इस्लाम ने बताया कि पूर्व सांसद के घर समेत कई मकानों में तोड़फोड़ हुई और पांच-छह घरों में आग लगाई गई। उन्होंने मुक्ति और कृष्णपदा घोष के घरों पर हमले की पुष्टि की। मामले की जांच जारी है।
मारे गए BNP नेताओं के समर्थकों पर हमले का आरोप
नराइल पुलिस के अनुसार, पिछले सप्ताह मारे गए BNP के दो नेताओं के रिश्तेदार और समर्थक शुक्रवार को बेंदारचर में जुटे थे। उन्होंने हत्याओं में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और अतिरिक्त बल तैनात किया।
मोटरसाइकिल जुलूस पर हमले के बाद बढ़ा तनाव
पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अल मामून सिकदर ने 'प्रोथोम आलो' को बताया कि BNP नेताओं के समर्थकों ने तीन-चार घरों में तोड़फोड़ की। यह हिंसा 18 नवंबर को BNP के मोटरसाइकिल जुलूस पर हुए हमले के बाद हुई, जिसमें पार्टी से जुड़े दो नेताओं की हत्या कर दी गई थी। 'प्रोथोम आलो' के मुताबिक, पटुआखाली में गुरुवार रात से शुक्रवार शाम के बीच अवामी लीग के तीन पूर्व सांसदों के घरों पर हमला हुआ। वहीं, शनिवार को पबना की बेरा नगर पालिका में BNP और अवामी लीग समर्थकों के बीच झड़प हुई। 'द डेली स्टार' के अनुसार, पुलिस ने रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल कर स्थिति संभाली।
सात जिलों में BGB की 95 प्लाटून तैनात
हिंसा के बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने सात जिलों में 95 प्लाटून तैनात किए हैं। इनमें गोपालगंज में तैनात दो बटालियन भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर ढाका, नारायणगंज, गाजीपुर, गोपालगंज, मयमनसिंह, फरीदपुर और कॉक्स बाजार में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीडी24न्यूज के मुताबिक, BGB ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। मुख्यालय से ड्रोन और बॉडी कैमरों के जरिए चौबीसों घंटे लाइव फुटेज पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
शेख हसीना की वापसी का मुद्दा बना भारत-बांग्लादेश तनाव की वजह
अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव की बड़ी वजह बना हुआ है। इस महीने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग खारिज होने के बाद तनाव बढ़ा। हसीना के वकीलों ने दिसंबर में प्रस्तावित वापसी के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश मिशन से दस्तावेज मांगे थे।
अगस्त 2024 में देश छोड़कर भारत पहुंची थीं हसीना
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और उनकी सरकार गिर गई थी। अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। उनकी वापसी की मांग पर अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी बंद सहित एक सप्ताह के विरोध प्रदर्शन किए।
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प्रत्यर्पण को लेकर भारत पर दबाव बना रहा ढाका
शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर ढाका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन और उसके बाद BNP सरकार ने हसीना को वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश चाहता है कि उन्हें मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाए।