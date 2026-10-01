ईबी-5 ग्रीन कार्ड पर ट्रंप प्रशासन का सख्त फैसला: फीस दोगुने से ज्यादा बढ़ी; भारतीय निवेशकों पर असर?

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प्रवासियों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास को लगातार मुशि्कल बना रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब ईबी-ग्रीन कार्ड वीजा प्रोग्राम पर पड़ गई है। ट्रंप प्रशासन ने निवेश के जरिये ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) पाने वाले लोकप्रिय वीजा प्रोग्राम की फीस को दोगुने से भी अधिक बढ़ाने का फैसला किया है।