अमेरिकी सेना में बड़े बदलाव की तैयारी: जनरल-एडमिरल के 20% पद घटेंगे; युद्ध मंत्री हेगसेथ की रणनीति क्या?

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इस समय अमेरिकी सेना ईरान के साथ सात महीने से युद्ध में है, जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। उसने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को भी पकड़ा है और लैटिन अमेरिका में कथित मादक पदार्थ तस्करी की नावों पर हमलों में 200 से अधिक लोगों को मार गिराया है। यह संबोधन पेंटागन के नेताओं के बीच एक सामान्य बात नहीं है। हेगसेथ के पूर्ववर्तियों ने नियमित रूप से सैनिकों और शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया है, लेकिन पारंपरिक रूप से छोटे या निजी आयोजनों में ऐसा किया है। विज्ञापन



पेंटागन प्रमुख ने एक बार फिर बताया कि उन्होंने 'वोक' संस्कृति को निशाना बनाकर अमेरिकी सेना को कैसे पुनर्गठित किया है। इसमें विविधता कार्यक्रमों की वापसी, महिला सैनिकों वाली जमीनी युद्ध इकाइयों की समीक्षा और पुरुष कर्मियों में 'टेस्टोस्टेरोन की कमी' के लिए एक नया जांच कार्यक्रम शामिल है। विज्ञापन विज्ञापन



पेंटागन के अधिकारियों ने पहले ही संकेत दिया था कि हेगसेथ जनरल और एडमिरलों की संख्या में और कटौती की घोषणा करेंगे। उन्होंने सभी सैन्य सेवाओं को पिछले वसंत में लगभग 800 फ्लैग और जनरल अधिकारी पदों के लिए आदेशित 10 फीसदी कमी को दोगुना करने का निर्देश दिया, जिससे 1 जनवरी, 2027 तक कुल 20 फीसदी की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने इसे 'जवाबदेही और बहुत पहले से लंबित' बताया।



जनरलों और एडमिरलों की कटौती क्यों?

रक्षा सचिव हेगसेथ ने अमेरिकी सेना में जनरल और एडमिरल पदों में 20 फीसदी की कटौती को 'जवाबदेही और बहुत पहले से लंबित' बताया है। उन्होंने सभी सैन्य सेवाओं को निर्देश दिया है कि वे पिछले वसंत में आदेशित 10 फीसदी की कमी को दोगुना करें। यह कुल 20 फीसदी की कमी 1 जनवरी, 2027 तक पूरी की जाएगी। इस कटौती में लगभग 800 फ्लैग और जनरल अधिकारी पद शामिल होंगे। पिछले साल की कटौती के तहत, हेगसेथ ने सक्रिय ड्यूटी सेना को अपने 20 फीसदी चार-सितारा जनरल अधिकारियों को कम करने का आदेश दिया था।



नेशनल गार्ड को भी अपने 20 फीसदी शीर्ष पदों को कम करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वे सभी कटौतियां की गई हैं या नहीं। नई कटौतियों में कोई भी एक-सितारा जनरल या उससे ऊपर का अधिकारी, या नौसेना के समकक्ष रैंक का अधिकारी शामिल हो सकता है। सैन्य में जनरल अधिकारी पदों की संख्या कानून द्वारा निर्धारित है। लेकिन कांग्रेस को प्रतिस्थापन प्रस्तुत न करके पदों को खाली छोड़ना संभव है।



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नई ड्रोन युद्धक कमान क्या है?

पेंटागन प्रमुख ने स्वायत्त और रोबोटिक क्षमताओं की शुरुआत की देखरेख के लिए एक नई चार-सितारा कमान के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने इसे 'आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे तेज शांतिपूर्ण बदलाव' बताया। इस शुरुआत की घोषणा एक महीने बाद हुई है, जब अधिकारियों ने कहा था कि यूरोप में स्थित एक सेना इकाई, जो ड्रोन युद्ध में विशेषज्ञता रखती थी, उसे पारंपरिक पैदल सेना बटालियन में लौटने का निर्देश दिया गया था। इससे युद्धक्षेत्र प्रौद्योगिकी सीखने और उपयोग करने के उसके प्रयास समाप्त हो गए थे। अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने बाद में सेना से इस आदेश की व्याख्या करने के लिए कहा था।



उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया के युद्धक्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं और सैन्य रणनीति लड़ाई के लिए मानवरहित प्रणालियों पर तेजी से निर्भर करती है। नई ड्रोन कमान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ गतिरोध में है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग गलियारा है।



ईरान युद्ध और अमेरिकी सेना की चुनौतियां क्या हैं?

ईरान के साथ सात महीने से चल रहे युद्ध में अमेरिकी सेना कई चुनौतियों का सामना कर रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण को लेकर गतिरोध बना हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग गलियारा है। इस युद्ध ने क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए सैकड़ों महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर खर्च करने पर मजबूर किया है। इन हमलों में अभी भी अमेरिकी सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं।



हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना, वायु सेना और रक्षा प्रणालियों के साथ-साथ उसके कई नेताओं और उसके औद्योगिक आधार को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस्लामी गणराज्य ने क्षेत्र में अमेरिकी या सहयोगी ठिकानों के खिलाफ रुक-रुक कर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। वह होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर हमला करने की अपनी क्षमता भी बनाए हुए है।



अपने भाषण के दौरान हेगसेथ ने ट्रंप प्रशासन के रक्षा उद्योग में प्रमुख निवेशों और ठेकेदारों पर देश के हथियार भंडार का विस्तार करने के जोर की प्रशंसा की। हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिकी सैन्य ठेकेदारों को ईरान युद्ध में भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई प्रमुख हथियार प्रणालियों के भंडार को फिर से भरने में कम से कम तीन साल लगेंगे।



क्या हेगसेथ को कांग्रेस के सवालों का सामना करना पड़ रहा है?

कांग्रेस के सदस्यों ने युद्ध और गोला-बारूद के भंडार में कमी की आलोचना की है। कुछ ने जनरल पदों में नवीनतम कटौती को सेना के शीर्ष पदों का 'शुद्धिकरण' बताया है, जिसे फिर से बनाने में कई साल लगेंगे। सीनेटर मार्क केली, डी-एरिज़ोना, जो पूर्व नौसेना लड़ाकू पायलट और नासा अंतरिक्ष यात्री हैं, ने हेगसेथ की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हेगसेथ को सेना में नेतृत्व के बारे में 'गहरी शिकायत' है। केली ने कहा, 'वह सेना के महान नेताओं की एक पीढ़ी को शुद्ध कर रहे हैं, और इससे उबरने में एक पीढ़ी लग जाएगी।'



साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सीनेटर माइक राउंड्स, जो सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के सदस्य हैं, ने कहा कि वह इस निर्णय के पीछे हेगसेथ के तर्क को समझना चाहते हैं। राउंड्स ने कहा, 'यदि यह केवल एक बहुत भारी शीर्ष को खत्म करने का मामला है, तो इसमें कुछ वैधता हो सकती है, लेकिन मैं इसे पहले देखना चाहता हूं।'



ट्रंप या हेगसेथ ने पदभार संभालने के बाद से दो दर्जन से अधिक सैन्य नेताओं को बर्खास्त कर दिया है या सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया है। इनमें सेना के शीर्ष वर्दीधारी अधिकारी, जनरल रैंडी जॉर्ज भी शामिल हैं, इस कदम ने कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को नाराज किया था। इन प्रस्थानों में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे हैं जो महिलाएं या रंगीन लोग हैं।

इस समय अमेरिकी सेना ईरान के साथ सात महीने से युद्ध में है, जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं दिख रहा है। उसने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को भी पकड़ा है और लैटिन अमेरिका में कथित मादक पदार्थ तस्करी की नावों पर हमलों में 200 से अधिक लोगों को मार गिराया है। यह संबोधन पेंटागन के नेताओं के बीच एक सामान्य बात नहीं है। हेगसेथ के पूर्ववर्तियों ने नियमित रूप से सैनिकों और शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया है, लेकिन पारंपरिक रूप से छोटे या निजी आयोजनों में ऐसा किया है।पेंटागन प्रमुख ने एक बार फिर बताया कि उन्होंने 'वोक' संस्कृति को निशाना बनाकर अमेरिकी सेना को कैसे पुनर्गठित किया है। इसमें विविधता कार्यक्रमों की वापसी, महिला सैनिकों वाली जमीनी युद्ध इकाइयों की समीक्षा और पुरुष कर्मियों में 'टेस्टोस्टेरोन की कमी' के लिए एक नया जांच कार्यक्रम शामिल है।पेंटागन के अधिकारियों ने पहले ही संकेत दिया था कि हेगसेथ जनरल और एडमिरलों की संख्या में और कटौती की घोषणा करेंगे। उन्होंने सभी सैन्य सेवाओं को पिछले वसंत में लगभग 800 फ्लैग और जनरल अधिकारी पदों के लिए आदेशित 10 फीसदी कमी को दोगुना करने का निर्देश दिया, जिससे 1 जनवरी, 2027 तक कुल 20 फीसदी की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने इसे 'जवाबदेही और बहुत पहले से लंबित' बताया।रक्षा सचिव हेगसेथ ने अमेरिकी सेना में जनरल और एडमिरल पदों में 20 फीसदी की कटौती को 'जवाबदेही और बहुत पहले से लंबित' बताया है। उन्होंने सभी सैन्य सेवाओं को निर्देश दिया है कि वे पिछले वसंत में आदेशित 10 फीसदी की कमी को दोगुना करें। यह कुल 20 फीसदी की कमी 1 जनवरी, 2027 तक पूरी की जाएगी। इस कटौती में लगभग 800 फ्लैग और जनरल अधिकारी पद शामिल होंगे। पिछले साल की कटौती के तहत, हेगसेथ ने सक्रिय ड्यूटी सेना को अपने 20 फीसदी चार-सितारा जनरल अधिकारियों को कम करने का आदेश दिया था।नेशनल गार्ड को भी अपने 20 फीसदी शीर्ष पदों को कम करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वे सभी कटौतियां की गई हैं या नहीं। नई कटौतियों में कोई भी एक-सितारा जनरल या उससे ऊपर का अधिकारी, या नौसेना के समकक्ष रैंक का अधिकारी शामिल हो सकता है। सैन्य में जनरल अधिकारी पदों की संख्या कानून द्वारा निर्धारित है। लेकिन कांग्रेस को प्रतिस्थापन प्रस्तुत न करके पदों को खाली छोड़ना संभव है।ये भी पढ़ें: प्रवासियों को लेकर ब्रिटेन-फ्रांस का समझौता खत्म: क्यों बंद हुई 'एक के बदले एक’ योजना'; क्या होगा असर? पेंटागन प्रमुख ने स्वायत्त और रोबोटिक क्षमताओं की शुरुआत की देखरेख के लिए एक नई चार-सितारा कमान के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने इसे 'आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे तेज शांतिपूर्ण बदलाव' बताया। इस शुरुआत की घोषणा एक महीने बाद हुई है, जब अधिकारियों ने कहा था कि यूरोप में स्थित एक सेना इकाई, जो ड्रोन युद्ध में विशेषज्ञता रखती थी, उसे पारंपरिक पैदल सेना बटालियन में लौटने का निर्देश दिया गया था। इससे युद्धक्षेत्र प्रौद्योगिकी सीखने और उपयोग करने के उसके प्रयास समाप्त हो गए थे। अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने बाद में सेना से इस आदेश की व्याख्या करने के लिए कहा था।उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया के युद्धक्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं और सैन्य रणनीति लड़ाई के लिए मानवरहित प्रणालियों पर तेजी से निर्भर करती है। नई ड्रोन कमान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ गतिरोध में है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग गलियारा है।ईरान के साथ सात महीने से चल रहे युद्ध में अमेरिकी सेना कई चुनौतियों का सामना कर रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण को लेकर गतिरोध बना हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग गलियारा है। इस युद्ध ने क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए सैकड़ों महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर खर्च करने पर मजबूर किया है। इन हमलों में अभी भी अमेरिकी सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं।हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना, वायु सेना और रक्षा प्रणालियों के साथ-साथ उसके कई नेताओं और उसके औद्योगिक आधार को नष्ट कर दिया है। लेकिन इस्लामी गणराज्य ने क्षेत्र में अमेरिकी या सहयोगी ठिकानों के खिलाफ रुक-रुक कर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। वह होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों पर हमला करने की अपनी क्षमता भी बनाए हुए है।अपने भाषण के दौरान हेगसेथ ने ट्रंप प्रशासन के रक्षा उद्योग में प्रमुख निवेशों और ठेकेदारों पर देश के हथियार भंडार का विस्तार करने के जोर की प्रशंसा की। हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिकी सैन्य ठेकेदारों को ईरान युद्ध में भारी मात्रा में इस्तेमाल की गई प्रमुख हथियार प्रणालियों के भंडार को फिर से भरने में कम से कम तीन साल लगेंगे।कांग्रेस के सदस्यों ने युद्ध और गोला-बारूद के भंडार में कमी की आलोचना की है। कुछ ने जनरल पदों में नवीनतम कटौती को सेना के शीर्ष पदों का 'शुद्धिकरण' बताया है, जिसे फिर से बनाने में कई साल लगेंगे। सीनेटर मार्क केली, डी-एरिज़ोना, जो पूर्व नौसेना लड़ाकू पायलट और नासा अंतरिक्ष यात्री हैं, ने हेगसेथ की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हेगसेथ को सेना में नेतृत्व के बारे में 'गहरी शिकायत' है। केली ने कहा, 'वह सेना के महान नेताओं की एक पीढ़ी को शुद्ध कर रहे हैं, और इससे उबरने में एक पीढ़ी लग जाएगी।'साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सीनेटर माइक राउंड्स, जो सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के सदस्य हैं, ने कहा कि वह इस निर्णय के पीछे हेगसेथ के तर्क को समझना चाहते हैं। राउंड्स ने कहा, 'यदि यह केवल एक बहुत भारी शीर्ष को खत्म करने का मामला है, तो इसमें कुछ वैधता हो सकती है, लेकिन मैं इसे पहले देखना चाहता हूं।'ट्रंप या हेगसेथ ने पदभार संभालने के बाद से दो दर्जन से अधिक सैन्य नेताओं को बर्खास्त कर दिया है या सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया है। इनमें सेना के शीर्ष वर्दीधारी अधिकारी, जनरल रैंडी जॉर्ज भी शामिल हैं, इस कदम ने कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को नाराज किया था। इन प्रस्थानों में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे हैं जो महिलाएं या रंगीन लोग हैं।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को पुष्टि की कि अमेरिका की सेना अपने 20 फीसदी जनरल और एडमिरल्स की संख्या में कटौती करेगी। उन्होंने अपने 'स्टेट ऑफ द फोर्स' संबोधन में एक नई ड्रोन युद्धक कमान और कई अन्य घोषणाएं भी कीं। हेगसेथ ने वर्जीनिया के मरीन कोर बेस क्वांटिको में जूनियर अधिकारियों और सूचीबद्ध नेताओं को संबोधित किया। यह लगातार दूसरा साल है जब उन्होंने ऐसा संबोधन दिया है।