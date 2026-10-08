ईरान के साथ सात महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में अमेरिकी सेना को भारी क्षति पहुंच है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इस युद्ध में अमेरिका के कम से कम 81 सैन्य विमान और ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। यह जानकारी इस सप्ताह अपडेट की गई अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (Congressional Research Service) की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने भी नुकसानों को स्वीकार किया है।

दर्जनों ड्रोन ऐसे भी हैं जिन पर सेना ने चर्चा करने से इनकार किया

नष्ट हुए विमानों में वे भी शामिल हैं जिन्हें सेना ने सार्वजनिक रूप से खोया हुआ स्वीकार किया है। इनमें ईरान में दो गिरे हुए विमान चालकों को बचाने के अभियान के दौरान नष्ट हुए विमान भी थे। इसके अलावा, दर्जनों ड्रोन ऐसे भी हैं जिन पर सेना ने चर्चा करने से इनकार किया है। रिपोर्ट बताती है कि क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए 81 विमानों में 45 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन शामिल थे। इसमें 12 एफ-15ई स्ट्राइक ईगल जेट भी थे। साथ ही, सात केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर हवाई ईंधन भरने वाले विमान भी नष्ट हुए। एक एफ-35ए लाइटनिंग II लड़ाकू जेट भी इस सूची में है। यह रिपोर्ट युद्ध के नुकसान की जानकारी देती है। सेना ने उपकरणों और ठिकानों को हुए नुकसान की कोई निश्चित सूची या रिपोर्ट जारी नहीं की है।

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रिपोर्ट में किन विमानों का जिक्र है?

सीआरएस की इस रिपोर्ट में कुल 81 अमेरिकी सैन्य विमान और ड्रोन का उल्लेख है। इनमें 45 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 एफ-15ई स्ट्राइक ईगल जेट भी क्षतिग्रस्त हुए। सात केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर और एक एफ-35ए लाइटनिंग II लड़ाकू जेट भी इस सूची का हिस्सा हैं।

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रिपोर्ट की विश्वसनीयता क्या है?

यह रिपोर्ट युद्ध के नुकसान का आकलन करने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि, इसकी कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्टों से ली गई है, सरकारी स्रोतों से नहीं। फिर भी, इसकी पिछली रिपोर्टों को पेंटागन के महानिरीक्षक द्वारा उद्धृत किया गया है। यह इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।