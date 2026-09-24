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यूएनजीए: जेलेंस्की की अपील- जंग में नागरिकों की भर्ती रोकें; वेनेजुएला चुनाव का जिक्र; महासभा के बाहर प्रदर्शन

Thu, 24 Sep 2026 07:37 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 24 Sep 2026 07:37 AM IST
सार

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत सहित 47 देशों से नागरिकों को रूस-यूक्रेन युद्ध में शामिल होने से रोकने की अपील की। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने लोकतंत्र की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के संबोधन से पहले विरोध प्रदर्शन हुए।

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UNGA 81st Session Protests Zelenskyy appeal stop Recruitment in Russia-Ukraine War Venezuela Democracy news
संयुक्त राष्ट्र महासभा - फोटो : यूएन

विस्तार
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को भारत सहित 47 देशों से अपील की। उन्होंने कहा कि रूस धोखे से उनके नागरिकों को यूक्रेन युद्ध में शामिल कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने रूस पर विदेशी नागरिकों का उपयोग करने का आरोप लगाया।

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जेलेंस्की ने बताया कि रूस कई देशों के नागरिकों की भर्ती कर रहा है। इन लोगों को युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 227 भारतीय नागरिक रूसी सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 139 को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 51 की मृत्यु हो गई है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सितंबर के पहले सप्ताह में कहा था कि भारत मॉस्को के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता को प्रतिबंधित करने के उपायों का भी आह्वान किया। उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पर भी रूस को सैन्य सहायता भेजने का आरोप लगाया।
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वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में चुनाव कराने की घोषणा की। उन्होंने पूर्ण लोकतंत्र की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। वेनेजुएला इस साल आंतरिक राजनीतिक जीवन के गला घोंटने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़े हुए टकराव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। 24 जून को आए दोहरे भूकंपों से 6,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थल के पास इस्राइ
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ली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संबोधन से पहले प्रदर्शनकारियों और जवाबी प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। डेविड फेल्डमैन ने नेतन्याहू के आगामी संबोधन की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र न्यूयॉर्क में चल रहा है।

क्या रूस विदेशी नागरिकों को युद्ध में धकेल रहा है?
जेलेंस्की ने कहा कि रूस 47 देशों के नागरिकों का उपयोग अपने युद्ध में कर रहा है। घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्यूबा, बेलारूस, सूडान, दक्षिण अफ्रीका इनमें शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस धोखे और चालों से विदेशी नागरिकों को युद्ध में घसीट रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसे लोग मर रहे हैं जो रूसी नहीं हैं। ये लोग धोखे से रूस पहुंचे थे। उन्होंने 47 देशों के प्रतिनिधियों से सीधे बात की। ज़ेलेंस्की ने उनसे अपने नागरिकों की देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने पुतिन को उन्हें इस युद्ध में घसीटने से रोकने को कहा।

यूक्रेन रूस की युद्ध क्षमता कैसे सीमित करना चाहता है?
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता को प्रतिबंधित करने के उपायों का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रूस का तेल उद्योग, जो राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है, गंभीर दबाव का सामना कर रहा है। यूक्रेन का लक्ष्य तेल, ईंधन आपूर्ति, कारखाने या बंदरगाह नहीं हैं। उनका लक्ष्य रूस की युद्ध को वित्तपोषित करने की क्षमता को प्रतिबंधित करना है। ज़ेलेंस्की ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन रूस को सैन्य सहायता के लिए सैनिक भेज रहे हैं। बदले में प्योंगयांग को उन्नत सैन्य क्षमताएं मिल रही हैं। किम जोंग उन उत्तर कोरियाई नागरिकों का उपयोग सैन्य सहयोग के बदले में मोलभाव के लिए कर रहे हैं।

वेनेजुएला में लोकतंत्र की ओर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को कहा कि देश चुनाव कराएगा। वह पूर्ण लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा। मतदान का समय वेनेजुएला के लोग तय करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज ने कहा। वह वेनेजुएला को अनिश्चितता और संघर्ष से लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर ले जाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेंगी। उन्होंने कहा कि देश ने लोकतांत्रिक संक्रमण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पारदर्शी, समावेशी और सत्यापन योग्य होगी। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ राजनीतिक संवाद शुरू करने की बात कही। यह एक ऐसी प्रक्रिया की ओर ले जाएगा जहां सभी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।


संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर क्या विरोध प्रदर्शन हुए?
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निर्धारित संबोधन से पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थल के पास प्रदर्शनकारियों और जवाबी प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। न्यूयॉर्क के डेविड फेल्डमैन ने नेतन्याहू के आगामी संबोधन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस्राइली प्रधानमंत्री दुनिया भर के यहूदियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। फेल्डमैन ने कहा कि नेतन्याहू यहूदी धर्म का पालन नहीं करते। फिर भी वे उसी धर्म का दुरुपयोग अपने अपराधों को सही ठहराने के लिए करते हैं। उन्होंने इसे यहूदी धर्म का अपमान बताया। इस्राइल समर्थक और यहूदी विरोधी प्रदर्शन के बाहर टकराव हुआ। एक जवाबी प्रदर्शनकारी को "हमास जिंदाबाद!" चिल्लाते हुए सुना गया।

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