ट्रंप ने जिनपिंग का किया स्वागत: रात्रिभोज में कौन होगा शामिल, अमेरिका-चीन व्यापार समझौता क्यों दो महीने बढ़ा?

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका पहुंचने पर हुए स्वागत समारोह को शानदार बताया है। तीन दिन की राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे शी का ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर स्वागत किया। ट्रंप ने कहा कि शी के स्वागत के दौरान हुआ समारोह अच्छा रहा और उन्हें उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति ने भी इसे पसंद किया होगा। इसी बीच दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव कम करने वाले समझौते को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने की बात सामने आई है।

शी जिनपिंग के स्वागत के बाद ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज से लौटने के बाद पत्रकारों से कहा कि शी का स्वागत बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि यह शानदार स्वागत था और चीन के राष्ट्रपति ने भी इसे पसंद किया होगा। ट्रंप ने उस हेलीपैड का भी जिक्र किया, जहां शी का विमान उतरा था। उन्होंने कहा कि यह उस देश की नजर में अब तक बनाया गया सबसे खूबसूरत हेलीपैड है। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थीं और उन्होंने शी की पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया।

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अमेरिका-चीन के व्यापार समझौते में क्या हुआ?

अमेरिका और चीन ने दोनों देशों के बीच जारी व्यापार तनाव को कम करने के लिए बनाए गए व्यापार समझौते को दो महीने और बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह समझौता मूल रूप से नवंबर में खत्म होने वाला था। दिए गए विवरण के अनुसार, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस समझौते को आगे बढ़ाने की जानकारी दी। इसे ‘बसान समझौते’ के नाम से बताया गया है, जिसे अक्टूबर 2025 में दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव कम करने के उद्देश्य से किया गया था।

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शी के सम्मान में होने वाले रात्रिभोज में कौन शामिल होगा?

ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग के सम्मान में होने वाले राजकीय रात्रिभोज में तकनीक और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े बड़े लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पूरा तकनीकी जगत, बैंकिंग जगत और कई अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि काश उनके पास ज्यादा सीटें होतीं। शी की यात्रा के दौरान ट्रंप और उनके बीच द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विस्तारित बैठक भी प्रस्तावित है।

ईरान को लेकर ट्रंप और शी के बीच क्या बातचीत होगी?

ईरान को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह शी के साथ इस मुद्दे और कई अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा थी कि ट्रंप चीन के ईरान को समर्थन देने के मुद्दे पर शी से बात कर सकते हैं। दिए गए विवरण के मुताबिक, चीनी कंपनियों से जुड़ी सैटेलाइट खुफिया जानकारी को लेकर भी सवाल उठे हैं। अमेरिकी रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ईरान को चीन से जुड़ी संस्थाओं के जरिए जॉर्डन स्थित मुवाफ्फक सलती एयर बेस की उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट तस्वीरें मिली थीं। इसके बाद 17 जुलाई को ईरान के मिसाइल हमले में तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत और चार के घायल होने की बात कही गई।

ट्रंप-शी मुलाकात में और क्या-क्या होगा?

शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई कार्यक्रम रखे गए हैं। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर स्वागत के दौरान अमेरिकी वायुसेना के बी-1 लांसर सुपरसोनिक बमवर्षक विमानों ने भी ऊपर से उड़ान भरी। व्हाइट हाउस में ट्रंप और शी के बीच द्विपक्षीय बैठक, विस्तारित बैठक, दोनों नेताओं के बयान और उपहारों का आदान-प्रदान होना है। शाम को ट्रंप और मेलानिया ट्रंप शी और पेंग लियुआन का फिर स्वागत करेंगे और इसके बाद राजकीय रात्रिभोज होगा। यह ट्रंप और शी की छह महीने से भी कम समय में दूसरी शिखर बैठक है। शी अमेरिका की यात्रा ट्रंप के निमंत्रण पर कर रहे हैं।