मिसाइलों के साए में पढ़ाई: यूक्रेन में जमीन के नीचे बने 74 स्कूल, बंकर में कैसे हो रही भविष्य की तैयारी?

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अत्याधुनिक एयर डक्ट्स जो रेडिएशन व जहरीले धुएं को फिल्टर कर सकते हैं।

रूसी हमलों में ग्रिड ठप होने पर स्वतः चालू होने वाले हेवी-ड्यूटी डीजल जनरेटर।

बच्चे कंक्रीट की दीवारों के सहारे बने वेंटिलेशन पाइपों के नीचे खेलते हैं।

दक्षिणी यूक्रेन के औद्योगिक शहर जापोरिजिया में स्कूल के पहले दिन का नजारा किसी साइंस-फिक्शन फिल्म या दुनिया खत्म होने के बाद के दृश्य जैसा लग सकता है। लेकिन चार साल से ज्यादा समय से रूस के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन के माता-पिता के लिए ये अंडरग्राउंड बंकर-स्कूल किसी अभिशाप नहीं, बल्कि सबसे बड़े सुकून का जरिया हैं। यूक्रेन में अब ऐसे 74 पूरी तरह से भूमिगत स्कूल संचालित हो रहे हैं।किराने की दुकान चलाने वाले 39 वर्षीय ऑलेक्सांद्र लागिन, जिनके दो बेटे जमीन के नीचे पढ़ते हैं, साफ कहते हैं-ड्रोन और मिसाइलों के इस दौर में पाताल में गए बिना बच्चों को पढ़ाना नामुमकिन हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि युद्ध के मोर्चे से महज 15 किमी दूर स्थित जापोरिजिया शहर राजधानी कीव की तुलना में बच्चों को निर्बाध शिक्षा देने के लिए बेहतर तैयार है।कीव में स्कूल के एक दिन में औसतन 158 मिनट तक हवाई सायरन बजते रहते हैं। सायरन बजते ही सभी क्लास के बच्चों को ठूंस-ठूंसकर सामान्य बेसमेंट में भर दिया जाता है, जहां पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। जापोरिजिया में यूरोपीय फंडिंग से यहां 10 अत्याधुनिक भूमिगत स्कूल बनाए गए हैं। यहां सायरन बजने पर भी कक्षाएं एक पल के लिए नहीं रुकतीं।8वीं के छात्र डामिर कहते हैं-मुझे यहां पढ़ना अच्छा लगता है। डर नहीं लगता। जब फुटबॉल खेलते समय सायरन बजता है और खेल छोड़कर नीचे भागना पड़ता है, तो बुरा लगता है।कक्षा 8 में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र डैनिलो के पिता दिमित्रो सिजीख युद्ध के मोर्चे पर बंदूक थामे तैनात हैं। वे कहते हैं, मैं अपने बेटे की जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभा पा रहा हूं।कीव की रिसर्च संस्था 'सीडोस' की शिक्षा विश्लेषक टेटियाना झेरियोबकिना के अनुसार, युद्ध से पैदा हुए मानसिक तनाव और खौफ के कारण परीक्षाओं में बच्चों के स्कोर गिर रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल हलीना वोल्कोवा गलियारे से गुजरते एक बच्चे को गले लगाते हुए कहती हैं, “हम इसे भयावह या कयामत का मंजर कहकर रोते नहीं हैं, क्योंकि यही अब हमारी जिंदगी का सच है।“