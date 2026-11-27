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हूती समूह के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने कई हमलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ताइज प्रांत में अलग-अलग जगहों पर हमले हुए। इनमें चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। अल-असबाही ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया।ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले टेलीविजन चैनल अल-मसीरा ने भी हमलों की खबर दी। चैनल के मुताबिक, गुरुवार से पहले की रात सना में हमले हुए। दो स्थानीय लोगों ने भी रात में धमाकों की आवाज सुनने की बात कही। सना यमन की राजधानी है। इस पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है।सना के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले खलील अल-मखलाफी ने बताया कि उनका घर सैन्य शिविरों के पास है। यह ऐसा इलाका है, जहां अक्सर धमाके होते रहते हैं। उन्होंने कहा, हमें हर कुछ समय बाद इन आवाजों को सहना पड़ता है। इनका हमारे बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ता है। वहीं, दूसरी स्थानीय निवासी रांदा अल-महविती ने सना के उत्तरी हिस्से में धमाकों की आवाज सुनने की जानकारी दी।ये ताजा हमले विद्रोहियों और सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकारी सेना के बीच फिर शुरू हुई लड़ाई का हिस्सा हैं। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है।गुरुवार को सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने एक और हमले की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक, देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। इसमें नेपाल के एक कर्मचारी की मौत हो गई। गर्मियों से सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष बढ़ा है। इसके बाद से हूती विद्रोही सऊदी अरब की तेल सुविधाओं को बार-बार निशाना बना रहे हैं। इनमें जजान तेल रिफाइनरी भी शामिल है। गुरुवार को इस रिफाइनरी पर फिर हमला किया गया।नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में नेपाली नागरिक की मौत पर दुख जताया है। मंत्रालय ने हमलों में घायल हुए तीन अन्य नेपाली नागरिकों की हालत को लेकर भी चिंता जताई है।मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सऊदी अरब में हालिया हमलों में एक नेपाली नागरिक की दुखद मौत से हम बेहद दुखी हैं। हमलों में घायल हुए तीन अन्य नेपाली नागरिकों को लेकर भी चिंतित हैं।नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने की भी मांग की है।