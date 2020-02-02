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फ्लोरिडा के चर्च में गोलीबारी से दो की मौत, दो घायल

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Sun, 02 Feb 2020 05:29 AM IST
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florida church shooting
florida church shooting - फोटो : ANI
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फ्लोरिडा के चर्च में गोलीबारी से दो लोगों की मौत हो गई वहीं दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मरने वालों में एक व्यस्क और एक 15 साल का लड़का था। जबकि दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए जिन्हे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 
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पुलिस ने आगे बताया कि ये लोग करीब 2:30 शाम में अंतिम संस्कार करने के बाद विक्टरी चर्च में प्रार्थना के लिए रुके थे और इसी दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया।
 

 
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