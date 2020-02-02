फ्लोरिडा के चर्च में गोलीबारी से दो की मौत, दो घायल

2 killed, 2 injured in Florida church shooting— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2020
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चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोनावायरस का कहर पूरी दुनिया में फैल गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीन में कोरोनावायरस के कारण हुई मौतों की संख्या 304 हो गई है, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हजार तक पहुंच गई है।
2 फरवरी 2020