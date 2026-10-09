मैक्सिको की तरफ बढ़ रहे दो खतरनाक तूफान: साइमन और रेचल से भारी बारिश की चेतावनी, तटीय इलाकों को कराया गया खाली

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मियामी में अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने बताया कि शुक्रवार की शुरुआत में साइमन में अधिकतम 120 किमी/घंटा (75 मील/घंटा) की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और यह 7 किमी/घंटा (5 मील/घंटा) की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा था।अनुमान था कि कैटेगरी 1 का यह तूफान शनिवार की शुरुआत में उत्तर की ओर मुड़ जाएगा और तट के करीब पहुंचेगा। साइमन के तेजी से और मजबूत होने और जमीन से टकराने से पहले कैटेगरी 4 का तूफान बनने की उम्मीद थी। सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर कैटेगरी 4 के तूफानों में हवा की अधिकतम गति 210-250 किमी/घंटा (130-156 मील/घंटा) होती है।साइमन का केंद्र मंजानिलो से लगभग 355 किलोमीटर (220 मील) दक्षिण में और काबो कोरिएंटेस से 525 किलोमीटर (325 मील) दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में था। शुक्रवार को बाद में तट के किनारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म (उष्णकटिबंधीय तूफान) जैसी स्थितियां बनने की संभावना है।साइमन से भारी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है। अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि दक्षिण-पश्चिमी मैक्सिको में 20 से 38 सेंटीमीटर (8 से 15 इंच) बारिश हो सकती है, और कुछ इलाकों में 63 सेंटीमीटर (25 इंच) तक बारिश हो सकती है।उत्तर की ओर, ट्रॉपिकल स्टॉर्म रेचल के इस सप्ताहांत बाजा कैलिफोर्निया, उत्तर-पश्चिमी मैक्सिको और दक्षिणी कैलिफोर्निया पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 95 किमी/घंटा (60 मील/घंटा) की रफ्तार से हवाएं चल रही है और इसके कमजोर पड़ने का अनुमान था, हालांकि इससे इलाके में भारी बारिश हो सकती है।प्रशांत क्षेत्र में इस सीजन में एक मजबूत 'अल नीनो' के असर के कारण ट्रॉपिकल स्टॉर्म की गतिविधि औसत से ज्यादा रही है।यह जलवायु घटना आमतौर पर अटलांटिक में तूफान की गतिविधि को कम कर देती है। तूफान 'इसायास', जिसके शुक्रवार देर रात या शनिवार को अमेरिकी गल्फ कोस्ट से टकराने की उम्मीद थी, अटलांटिक तूफान सीजन शुरू होने के चार महीने से भी ज्यादा समय बाद बना था।