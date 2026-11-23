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एक अमेरिकी समाचार पत्र ने रिपोर्ट दी थी कि एलिस हुआंग नामक एक कथित चीनी जासूस का चीन की शीर्ष जासूसी एजेंसी के एक अधिकारी से संपर्क था। यह संपर्क एक साल से अधिक समय तक बना रहा। इसी दौरान वह जेनसन हुआंग के साथ गुप्त संबंध में थी। रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के कई जानकार लोगों का हवाला दिया। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि एलिस हुआंग 2025 के वसंत से इस साल के पतझड़ तक चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के संपर्क में थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह भी सबूत जुटाए हैं कि एलिस हुआंग का कारोबारी साझेदार, कांग वेई, भी उसी चीनी जासूसी एजेंसी के साथ काम करता था। कांग वेई को अक्सर एलिस हुआंग के पति के रूप में पेश किया जाता था।अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जे क्लेटन ने पहले पुष्टि की थी कि एलिस हुआंग और उनकी कंपनी, मेगास्पीड, की जांच जारी है। क्लेटन ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि एलिस हुआंग और मेगास्पीड दोनों की जांच नियामक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी जनता को इस मामले में जवाब मिलेंगे जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा। क्लेटन ने उम्मीद जताई कि एनवीडिया का निदेशक मंडल इस स्थिति की समीक्षा करेगा। उन्होंने ऐसी समीक्षा को चल रहे घटनाक्रम के बीच एक जिम्मेदार कदम बताया। क्लेटन के अनुसार, यह वही है जो अमेरिकी जनता उनसे सुनना चाहती है।एनवीडिया के निदेशक मंडल और अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोलेट क्रेस दोनों ने जेनसन हुआंग की कंपनी में बहाली को खारिज कर दिया है। यूएस कांग्रेस द्वारा बढ़ते दबाव के बीच, राष्ट्रपति का समर्थन जेनसन हुआंग की वापसी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। जेनसन हुआंग से 1 दिसंबर को तीन हाउस समितियों के सामने गवाही देने की उम्मीद है। यह गवाही इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कंपनी के शीर्ष व्यवस्था में उनकी वापसी की संभावनाएं अब काफी कम दिख रही हैं।