भारत और कनाडा के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कनाडा दौरे से पहले यह बयान आया है।अनीता आनंद ने टोरंटो में आयोजित कनाडा-भारत निवेश मंच को संबोधित किया।

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व्यापार वार्ता और आगामी यात्रा का क्या है हाल?

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कारोबारियों को बाजार तक बेहतर पहुंच देगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल 30.4 अरब कनाडाई डॉलर यानी करीब 21 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इस समझौते से वर्ष 2030 तक इस आंकड़े को दोगुना करके 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कनाडा का दौरा करेंगे। इस यात्रा की घोषणा ओटावा स्थित भारतीय उच्च आयोग और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की है। दोनों देशों के अधिकारी इस समझौते को इसी साल के अंत तक अंतिम रूप देने के लिए रोज चर्चा कर रहे हैं। व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए बातचीत का छठा दौर 11 से 20 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था।

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मंच पर किन नए क्षेत्रों पर हुई चर्चा?

कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने भी इस मंच पर हिस्सा लिया। उन्होंने व्यापार और साफ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात कही। ओंटारियो के आर्थिक विकास मंत्री विक्टर फेडेली ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से ओंटारियो और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 88 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस मंच पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, विनिर्माण और अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।