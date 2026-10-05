अमेरिकी चुनाव प्रणाली को घेर रहे थे ट्रंप: ब्राजील की जगह भारत में करा दिया राष्ट्रपति चुनाव, अब हो रहे ट्रोल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण दिया, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में गलती से ब्राजील की जगह भारत का नाम लिख दिया। पोस्ट में गलती की वजह से अब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।
विस्तार
अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाने के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक बड़ी चूक कर दी। ब्राजील में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करते समय उन्होंने अपने पोस्ट में गलती से भारत का नाम लिख दिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी इस गलती को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।
अमेरिकी चुनाव प्रणाली की आलोचना कर रहे थे ट्रंप
दरअसल, ट्रंप ने एक पोस्ट में अमेरिका की चुनाव व्यवस्था की तुलना दूसरे देशों से करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण देने की कोशिश की। लेकिन पोस्ट में ब्राजील की जगह भारत का उल्लेख हो गया। उन्होंने दावा किया कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में करीब 12.5 करोड़ लोगों ने मतदान किया और मतदान समाप्त होने के कुछ ही समय बाद उसी दिन चुनाव परिणाम भी सामने आ गए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिका के डेट्रॉइट, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया और दूसरे शहरों व राज्यों में मतों की गिनती में लगने वाले समय पर सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि जहां मतदाताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहां भी परिणाम आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अमेरिकी चुनावों में कथित धांधली का आरोप भी लगाया।
ट्रंप की पोस्ट में भारत का नाम क्यों आया?
ट्रंप की पोस्ट का मकसद अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया पर निशाना साधना था, लेकिन इसी दौरान भारत और ब्राजील के नाम को लेकर उनसे गलती हो गई। सोशल मीडिया पर यह गलती तेजी से चर्चा का विषय बन गई। कई यूजर्स ने पोस्ट के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ट्रंप की जानकारी और उनके दावों पर सवाल उठाए। हालांकि, भारत का नाम लिखना एक मानवीय भूल माना जा सकता है, लेकिन ट्रंप के सार्वजनिक बयानों में इससे पहले भी कई ऐसी गलतियां सामने आती रही हैं, जिन पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई है।
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जापान को लेकर भी कर चुके हैं ट्रंप
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप से ऐसी गलती हुई है। इससे पहले भी वह कई अन्य मौके पर ट्रंप ने जापान का जिक्र करते हुए उसे गलती से 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान' कह दिया था। यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं ट्रंप ने एक बार गलती से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की जगह उन्हें व्लादिमीर पुतिन कह दिया था।