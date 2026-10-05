अमेरिकी चुनाव प्रणाली को घेर रहे थे ट्रंप: ब्राजील की जगह भारत में करा दिया राष्ट्रपति चुनाव, अब हो रहे ट्रोल

अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाने के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक बड़ी चूक कर दी। ब्राजील में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करते समय उन्होंने अपने पोस्ट में गलती से भारत का नाम लिख दिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी इस गलती को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

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