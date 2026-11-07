कौन हैं स्टीफन मिलर?: ट्रंप ने बनाया व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ, जानिए भरोसा जताने की क्या है वजह

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मिलर की नियुक्ति को ट्रंप प्रशासन की भावी कार्यशैली का संकेत माना जा रहा है। खासतौर पर आव्रजन, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन का रुख और सख्त हो सकता है। मिलर लंबे समय से ट्रंप की नीतियों के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। उनकी पहचान एक ऐसे सलाहकार के रूप में है, जो राष्ट्रपति के राजनीतिक एजेंडे को नीतियों और सरकारी फैसलों में बदलने की क्षमता रखते हैं।स्टीफन मिलर अमेरिकी राजनीति में ट्रंप के सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में ट्रंप के पहले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान भाषण लेखक के रूप में काम शुरू किया था। इससे पहले वह रिपब्लिकन सीनेटर जेफ सेशंस के सहयोगी रह चुके थे। सेशंस अलबामा से सीनेटर थे और ट्रंप के पहले राष्ट्रपति चुनाव अभियान का समर्थन करने वाले शुरुआती सीनेटरों में शामिल थे। बाद में वह ट्रंप प्रशासन में अटॉर्नी जनरल भी बने।ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही मिलर प्रशासन की नीतियां तैयार करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। फिलहाल वह व्हाइट हाउस में नीति मामलों के उप चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा वह होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इस भूमिका में उन्हें सरकार की अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने का काम सौंपा गया था।मिलर की सबसे बड़ी पहचान ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति तैयार करने वाले प्रमुख रणनीतिकार के रूप में है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और आव्रजन नियमों को सख्त बनाने की नीतियों में उनकी अहम भूमिका रही है।ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के कट्टर समर्थक मिलर मानते हैं कि अमेरिकी सरकार की प्राथमिकता देश की सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी सोच के तहत वह आव्रजन संबंधी सख्त कदमों के पक्षधर रहे हैं। सरकारी लाभ योजनाओं में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ बनाई गई टास्क फोर्स में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों को निलंबित करने के फैसले में भी उनका नाम सामने आया था।हालांकि, जिन सख्त आव्रजन नीतियों के लिए मिलर जाने जाते हैं, वे हालिया मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनौती भी बनीं। एसोसिएटेड प्रेस के वोटर पोल के अनुसार, करीब 10 में से छह मतदाताओं का मानना था कि ट्रंप प्रशासन की आव्रजन संबंधी कार्रवाई जरूरत से ज्यादा सख्त रही है। इन मतदाताओं ने आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी यानी आईसीई के कामकाज पर भी असहमति जताई।मध्यावधि चुनाव के प्रचार के दौरान मिलर ने डेमोक्रेट्स पर भी तीखे हमले किए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं को 'चरमपंथी, सनकी और अमेरिका से नफरत करने वाले पागल' तक कहा था। उन्होंने कैलिफोर्निया और अलास्का में चुनावी धोखाधड़ी को लेकर ऐसे दावों को भी बढ़ावा दिया, जिनके समर्थन में ठोस आधार नहीं था।डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने मिलर की नियुक्ति पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी मतदाताओं ने ट्रंप की नीतियों को खारिज किया है, लेकिन राष्ट्रपति अपने एजेंडे को और आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मिलर को आईसीई की सख्त कार्रवाई का रणनीतिकार बताते हुए उनकी आलोचना की।चीफ ऑफ स्टाफ का पद व्हाइट हाउस में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद पर बैठा अधिकारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम, प्रशासनिक प्राथमिकताओं, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समन्वय और नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।मिलर की नियुक्ति के पीछे सबसे बड़ा कारण ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कामकाज की गहरी समझ मानी जा सकती है। वह केवल राष्ट्रपति के सलाहकार नहीं रहे, बल्कि कई ऐसी नीतियों के निर्माण में सीधे शामिल रहे हैं, जिन्हें ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश करते रहे हैं।मिलर को राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों और संघीय सरकार की कार्यप्रणाली की भी गहरी समझ है। ऐसे में कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण बढ़ने के बाद ट्रंप प्रशासन को विधायी स्तर पर अधिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यकारी आदेशों और प्रशासनिक फैसलों के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मिलर इस रणनीति को लागू करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।ट्रंप के लिए मिलर एक ऐसे सहयोगी हैं, जिनकी राजनीतिक सोच और प्राथमिकताएं राष्ट्रपति के एजेंडे से काफी हद तक मेल खाती हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को प्रशासन के भीतर भरोसेमंद और विचारधारा के लिहाज से करीबी लोगों को अधिक जिम्मेदारी देने के फैसले के रूप में भी देखा जा सकता है।सूजी वाइल्स को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने वाली अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। वह ट्रंप के तीनों राष्ट्रपति चुनाव अभियानों से जुड़ी रही थीं और 2024 के चुनाव में सभी 50 राज्यों में अभियान का प्रबंधन किया था। उन्हें ट्रंप के सबसे अनुशासित चुनावी अभियान को संचालित करने का श्रेय भी दिया गया।वाइल्स ट्रंप की अव्यवस्थित कार्यशैली में संतुलन और अनुशासन लाने की कोशिश करती थीं। वह मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर काम करना पसंद करती थीं। इसके उलट मिलर सार्वजनिक रूप से भी ट्रंप की नीतियों का आक्रामक बचाव करते रहे हैं।वाइल्स ने गुरुवार रात ट्रंप को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उनके राजनीतिक संगठन के लिए काम करती रहेंगी। वाइल्स ने भी कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और राष्ट्रपति के मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनी रहेगी।ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चार चीफ ऑफ स्टाफ बदले थे। रेंस प्रीबस, जॉन केली, मिक मुलवेनी और मार्क मीडोज इस पद पर रह चुके हैं। दूसरे कार्यकाल में सूजी वाइल्स ने इस जिम्मेदारी को संभाला था। अब मिलर को यह पद सौंपना प्रशासन की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत देता है।मिलर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह डेमोक्रेट्स के बढ़ते राजनीतिक विरोध के बीच ट्रंप के एजेंडे को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। आव्रजन नीति, सरकारी एजेंसियों की भूमिका और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से जुड़े मुद्दों पर आने वाले समय में टकराव बढ़ सकता है।कुल मिलाकर, मिलर की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है। यह ट्रंप के उस फैसले को भी दर्शाती है, जिसमें उन्होंने चुनावी हार के बाद राजनीतिक रास्ता बदलने के बजाय अपने मूल एजेंडे और भरोसेमंद सहयोगियों पर निर्भर रहने का विकल्प चुना है। व्हाइट हाउस में मिलर की नई भूमिका आने वाले दो वर्षों में ट्रंप प्रशासन की कार्यशैली और नीतिगत फैसलों को प्रभावित कर सकती है।