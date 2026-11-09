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यूएस में दिवाली उत्सव बाधित: सिएटल में हिंदू और भारत विरोधी तख्तियां दिखाने पर आक्रोश, मेयर और नेता क्या बोले?

Mon, 09 Nov 2026 11:31 PM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, सिएटल (अमेरिका)।
पीटीआई, सिएटल (अमेरिका)। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 09 Nov 2026 11:31 PM IST
सार

अमेरिका के सिएटल में दिवाली उत्सव के दौरान हिंदू-विरोधी और भारत-विरोधी प्रदर्शनों की अमेरिकी सांसदों और महापौर ने कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने नस्लीय टिप्पणियों वाली तख्तियां दिखाईं, जिससे समुदाय में आक्रोश है।

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Diwali celebration disrupt in US Seattle Outrage over anti-Hindu and anti-India placards what did leaders say
अमेरिका में भारतीयों पर टिप्पणी - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
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अमेरिका के सिएटल में दिवाली उत्सव के दौरान हुए व्यवधान पर पांच अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों और सिएटल की महापौर केट विल्सन ने कड़ी निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू-विरोधी और भारत-विरोधी तख्तियां प्रदर्शित कीं। यह घटना शनिवार को सिएटल सेंटर आर्मरी में 'दिवाली: लाइट्स ऑफ इंडिया' नामक सार्वजनिक त्योहार के दौरान हुई। इस त्योहार में भारतीय संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल थीं।

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सिएटल में उपद्रव पर महापौर विल्सन क्या बोले?

नॉर्थ अमेरिका के हिंदुओं का गठबंधन (CoHNA) ने बताया कि जेक लैंग और थॉमस एलन ने बच्चों के प्रदर्शन के दौरान उत्सव को बाधित किया। उनके पास भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी वाली तख्तियां थीं। इन तख्तियों में यह दावा भी किया गया था कि हिंदू ईसाइयों की जगह ले रहे हैं। CoHNA के अनुसार, स्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने इन दोनों पुरुषों को हटा दिया। महापौर विल्सन ने एक्स पर एक पोस्ट में इस "घृणित बकवास" की निंदा की। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों ने सिएटल सेंटर में एक सुंदर दिवाली समारोह को बाधित किया। विल्सन ने बताया कि उन्होंने और उनकी बेटी ने शनिवार रात दोस्तों के साथ दिवाली मनाई थी। कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने इस घटना को "घिनौना और नस्लीय प्रदर्शन" बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और समुदाय को इसे सुरक्षित रूप से मनाने का अधिकार है।

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क्या था प्रदर्शनकारियों का मकसद?

CoHNA के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बच्चों के प्रदर्शन के समय व्यवधान डाला। उनकी तख्तियों पर भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंदू ईसाइयों की जगह ले रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अन्य दिवाली उत्सवों को भी निशाना बनाने की योजना की घोषणा की है। CoHNA ने समुदाय के सदस्यों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

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अमेरिकी नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी?

इलिनोइस के भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि दिवाली प्रकाश की अंधकार पर जीत का त्योहार है। उन्होंने कहा कि भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी नारे दिखाते हैं कि भेदभाव का सामना करने के लिए कितना काम बाकी है। मिशिगन के कांग्रेस सदस्य श्री थानदार ने इस व्यवधान को "पूरी तरह घिनौना" बताया। नॉर्थ कैरोलिना की कांग्रेस सदस्य डेबरा रॉस ने इसे "निंदनीय" और "स्पष्ट रूप से निंदा योग्य" कहा। वाशिंगटन के कांग्रेस सदस्य एडम स्मिथ ने सिएटल में दिवाली उत्सव में "खुलेआम नस्लवाद" पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

समुदाय और अन्य संगठनों की क्या चिंताएं हैं?

काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस की वाशिंगटन राज्य इकाई ने रविवार को इस घटना को नस्लीय, ज़ेनोफोबिक और हिंदू-विरोधी बताया। इसके कार्यकारी निदेशक इमरान सिद्दीकी ने कहा कि घृणास्पद भाषण, ज़ेनोफोबिक उत्पीड़न और अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों को निशाना बनाना राष्ट्र के मूलभूत मूल्यों के विपरीत है। वाशिंगटन राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष शास्ति कॉनराड ने कहा कि हिंदू अमेरिकियों, दक्षिण एशियाई और अन्य लोगों को बिना डराए या उत्पीड़न के अपनी आस्था और परंपराएं मनाने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय-अमेरिकी व्यवसायी अजय जैन भूटोरिया ने भी हिंदू अमेरिकियों और भारतीय प्रवासियों को नस्लीय टिप्पणियों और साजिश के बयानबाजी से निशाना बनाने की निंदा की।

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