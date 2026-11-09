अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड: थाईलैंड में भारतीय छात्रों ने लहराया परचम, दो गोल्ड समेत पांच मेडल जीते

नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स (एनसीएसएम) ने सोमवार को बताया कि इस महीने की शुरुआत में थाईलैंड में आयोजित 'जूनियर्स के लिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर पांचवें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड' (आईओएए-जूनियर) में भारतीय छात्रों ने दो स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता है। थाईलैंड के उबोन रत्चाथानी में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पांच सदस्यीय भारतीय दल ने 25 देशों के प्रतिभागियों के साथ मुकाबला किया।

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