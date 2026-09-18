ट्रंप की ‘51वें राज्य’ वाली जिद: कनाडा ईयू के करीब, कार्नी ने मिलाया हाथ; अब यूरोप को टैरिफ की धमकी

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यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयेन ने बुधवार को प्रस्ताव दिया कि कनाडा ईयू का पहला सहयोगी सदस्य बने। इसका उद्देश्य अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनावों के बीच अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना है। कार्नी फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान बतौर अतिथि वहां मौजूद थे जब वॉन डे लेयेन ने टिप्पणी की, इस नई दुनिया में हमें तत्काल अपनी साझेदारियों की नए सिरे से कल्पना करनी चाहिए। कार्नी ने यूरोपीय संसद में कहा, हम दूसरों पर हावी होने की ताकत नहीं चाहते। हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी हमारे खुले बाजारों को नियंत्रित न कर सके।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि वे ऐसा करते हैं तो शत्रुतापूर्ण कदम है। यदि अच्छी मंशा से किया गया है, तो ठीक है। यदि बुरी मंशा से है, तो हम यूरोप पर बहुत भारी शुल्क लगाएंगे, जिसकी पूरी संभावना है। मैं कई चीजों पर व्यापार रोक दूंगा।दूसरी ओर, मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडाई नागरिक इस पर पूरी तरह एकजुट हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति हमें यह नहीं बताएगा कि हम कौन सी भाषा बोलें। कोई भी हमारी संस्कृति को तय नहीं कर सकता और न ही यह बता सकता है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौते करें।