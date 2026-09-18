पाकिस्तान में ड्रोन बनाएगी ट्रंप के बेटों से जुड़ी कंपनी: सेना से करार; डोनाल्ड जूनियर बोले- मुझे खबर नहीं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वेलिकोविच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार किया, लेकिन बताया कि यह करार मानवरहित ड्रोन से जुड़ा है। उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए ऑर्डर की कीमत बताने से भी इनकार कर दिया। पावरस सैन्य और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए हवाई और समुद्री ड्रोन बनाती है। इसका ऑरियस ग्रीनवे होल्डिंग्स नामक सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनी के साथ विलय होने वाला है। इस कंपनी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप की निवेश फंड के जरिये हिस्सेदारी है।दोनों कंपनियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि यह विलय अक्तूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। पावरस के एक प्रतिनिधिमंडल ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की और रक्षा खरीद, उत्पादन और लंबे समय के लिए क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की। दस्तावेज से पता चलता है कि विलय के बाद बनने वाली नई कंपनी में करीब 9.9 फीसदी लाभकारी स्वामित्व हिस्सेदारी रहने की उम्मीद है। वेलिकोविच ने कहा, हमारा मकसद अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ तकनीक को पाकिस्तान की सर्वश्रेष्ठ तकनीक के साथ जोड़ने वाली संयुक्त प्रौद्योगिकी का रिश्ता बनाना है।यह समझौता अमेरिका और पाकिस्तान के बीच वर्षों से खराब रहे रिश्तों के सुधारने की कोशिश है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की तारीफ की है, जबकि इस्लामाबाद ने अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने के मकसद से कई आर्थिक, वित्तीय और रक्षा पहल की हैं। पावरस के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी एंड्रयू फॉक्स ने कहा कि पाकिस्तान का निजी रक्षा क्षेत्र उभरता हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए तेजी से आगे बढ़ने की गुंजाइश है।पावरस ने सफाई में कहा है कि ट्रंप के बेटे कंपनी के रोजमर्रा के काम में शामिल नहीं हैं। उनका इस करार से कोई लेना-देना नहीं है। डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने भी कहा, मुझे इस करार की पहले से कोई जानकारी नहीं थी और पावरस के कामकाज में मेरी कोई भूमिका भी नहीं है।