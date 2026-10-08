रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का हमला: दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, एअर इंडिया समेत कई भारतीय उड़ाने प्रभावित

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एयरपोर्ट के पास हुए हमले के दावे के बाद हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद एयरपोर्ट की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है। इसके बाद राजधानी में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी और एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान से धुआं उठता दिखाई दिया। घटनाक्रम के बाद कई उड़ानों में देरी हुई और एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद किया गया। भारत से रियाद जाने वाली उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है।

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हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने रियाद एयरपोर्ट की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके बाद एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान से धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि विमान खाली था। घटनाक्रम के बाद रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को फिर बंद कर दिया गया। उड़ानों पर नजर रखने वाली सेवा के अनुसार, आखिरी विमान 80 मिनट से ज्यादा पहले उतरा था, जबकि आखिरी उड़ान 90 मिनट से ज्यादा पहले रवाना हुई थी। एयरपोर्ट पर कई आने और जाने वाली उड़ानों में देरी हुई।सऊदी सरकार ने हमले और एयरपोर्ट में आई रुकावट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने रियाद की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। गठबंधन पहले भी सऊदी राजधानी की ओर आने वाली हूती मिसाइलों को रोकने की जानकारी देता रहा है। वहीं हूती विद्रोहियों ने सऊदी हवाई क्षेत्र को बंद कराने की क्षमता की चेतावनी दोहराई है। उन्होंने क्षेत्र की एयरलाइंस और एयरपोर्ट को भी चेतावनी दी है।हूती विद्रोहियों ने हाल के दिनों में सऊदी एयरपोर्ट, सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़े ठिकानों पर हमले करने के दावे किए हैं। गुरुवार की शुरुआत में उन्होंने दुनियाभर की एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के संभावित परिणामों को लेकर चेतावनी दी। हूतियों ने इसे अपने सैन्य अभियानों का क्षेत्र बताया। इससे क्षेत्र में काम करने वाली एयरलाइंस की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रियाद एयरपोर्ट ने भी यात्रियों से कहा कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइंस से संपर्क कर उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को कई उड़ानों में देरी हुई। आने और जाने वाली दोनों उड़ानें प्रभावित हुईं। इसी बीच कोच्चि से रियाद जाने वाली दो उड़ानें भी रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई। एयरपोर्ट ने यात्रियों को सीधे अपनी संबंधित एयरलाइंस से उड़ान की स्थिति जानने की सलाह दी। यात्रियों से कहा गया कि उड़ान की पुष्टि किए बिना एयरपोर्ट न जाएं। इस घटनाक्रम ने रियाद से आने-जाने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ा दी।क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एअर इंडिया, इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद आने-जाने वाली अपनी उड़ानें 10 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि क्षेत्र में स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए रियाद की उड़ानें 10 अक्टूबर तक रद्द की गई हैं। प्रभावित यात्रियों को मुफ्त में दूसरी तारीख पर उड़ान की सुविधा या टिकट रद्द करने पर पूरा पैसा वापस करने का विकल्प दिया गया है। एयरलाइंस ने कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं।इसी सुरक्षा स्थिति के बीच दिल्ली से रियाद जा रही एअर इंडिया की एक उड़ान बीच रास्ते से वापस लौट आई। यह कदम रियाद एयरपोर्ट पर हमले की खबर और वहां पैदा हुई सुरक्षा स्थिति के बाद उठाया गया। इसके बाद रियाद से आने-जाने वाली उड़ानों को स्थगित करने का फैसला किया गया। यानी भारत से रियाद जाने वाले यात्रियों को भी अब अपनी यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति की पुष्टि करनी होगी। एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों के लिए रद्दीकरण पर पूरा रिफंड और पुनर्निर्धारण का विकल्प दिया है।हूतियों के हमलों में हाल के दिनों में तेजी आई है। यमन में लंबे समय से शांत पड़ा गृहयुद्ध व्यापक अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच फिर भड़क गया है। सऊदी अरब ने यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में लड़ रहे बलों का साथ दिया है। इसके बाद हूतियों ने सऊदी शहरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हमले बढ़ाए हैं। इससे संघर्ष का दायरा यमन से बाहर फैलने और हवाई सेवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। बुधवार को सऊदी अधिकारियों ने बताया था कि रियाद और अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए हमलों में तीन लोगों की मौत हुई।रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले के दावे, उड़ानों में देरी और एयरपोर्ट बंद होने की स्थिति के बीच क्षेत्रीय हवाई सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हूतियों की एयरलाइंस को दी गई चेतावनी ने भी चिंता बढ़ाई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही एयरपोर्ट पहुंचने को कहा है। भारत से रियाद जाने वाली एअर इंडिया, इंडिगो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें 10 अक्टूबर तक रद्द हैं। ऐसे में यात्रियों को यात्रा से पहले एयरलाइन से स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा।