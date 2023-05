Pacific Countries: पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वैश्विक नेतृत्व के लिए हुए सम्मानित

वहीं, पीएम मोदी की गवर्नर-जनरल सर बॉब डाडे से भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-पापुआ न्यू गिनी संबंधों के बीच विकास साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया।

"PM Narendra Modi starts off the day in Papua New Guinea with a warm conversation with Governor-General Sir Bob Dadae at the historic Government House. Underlined the significance of India-Papua New Guinea ties and development partnership between the two countries," tweets MEA… pic.twitter.com/knIKidDWSG