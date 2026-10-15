फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   School roof collapse leaves 17 students and one teacher dead over dozen injured in Peshawar Pakistan

पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा: स्कूल की छत गिरने से 28 छात्रों और एक शिक्षक की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल

Thu, 15 Oct 2026 12:42 PM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:42 PM IST
विज्ञापन
School roof collapse leaves 17 students and one teacher dead over dozen injured in Peshawar Pakistan
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला
पाकिस्तान के पेशावर शहर में गुरुवार को एक स्कूल की छत गिरने से कम से कम 28  छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई। मारे गए सभी छात्र 13 साल से कम उम्र के थे। स्थानीय अस्पताल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम ने बताया कि हादसे के बाद छात्रों और शिक्षक समेत कुल 18 लोगों को अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

(खबर अपडेट की जा रही)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed