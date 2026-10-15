पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हादसा: स्कूल की छत गिरने से 28 छात्रों और एक शिक्षक की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:42 PM IST
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पाकिस्तान के पेशावर शहर में गुरुवार को एक स्कूल की छत गिरने से कम से कम 28 छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई। मारे गए सभी छात्र 13 साल से कम उम्र के थे। स्थानीय अस्पताल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद आसिम ने बताया कि हादसे के बाद छात्रों और शिक्षक समेत कुल 18 लोगों को अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
(खबर अपडेट की जा रही)
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