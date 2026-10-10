फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   saudi-arabia-riyadh-airport-attacked-again-flights-suspended-houthis-rebels

रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला: रोकी गई उड़ानें, कई लोग घायल; हूती लड़ाकों के निशाने पर क्यों आया सऊदी अरब?

Sat, 10 Oct 2026 08:30 PM IST
देवेश त्रिपाठी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काहिरा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काहिरा Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sat, 10 Oct 2026 08:30 PM IST
सार

सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को फिर हमला हुआ। दो क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक, परिसर खाली कराया गया और हवाई यातायात रोक दिया गया। इससे दो दिन पहले हुए हमले में एक पायलट समेत तीन सऊदी नागरिकों की मौत हुई थी। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकारी बलों के बीच संघर्ष तेज है।

विज्ञापन
saudi-arabia-riyadh-airport-attacked-again-flights-suspended-houthis-rebels
सऊदी अरब पर हमले तेज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित हवाई अड्डे पर शनिवार को फिर हमला हुआ और उसे खाली करा लिया गया। क्षेत्र के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं, दो दिन पहले हुए हमले में एक पायलट समेत तीन सऊदी नागरिकों की मौत हो गई थी। ईरान युद्ध के नए मोर्चे पर सऊदी अरब को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


एक अधिकारी ने बताया कि मिसाइल हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल से टकराई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं होने के कारण नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर जानकारी दी। एंबुलेंस को तेजी से हवाई अड्डे की ओर जाते देखा गया।
विज्ञापन


कई उड़ानों को किया गया डायवर्ट
उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, रियाद जाने वाली उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। इससे पहले दोपहर 2:05 बजे आखिरी उड़ान के उतरने के करीब चार घंटे बाद यह जानकारी सामने आई। कुवैत एयरवेज ने बताया कि हवाई अड्डा बंद होने के कारण वह अपनी उड़ानें रद्द कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस सप्ताह कई बार निशाना बना हवाई अड्डा
कनाडा के दूतावास ने अपने नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा से बचने की सलाह दी और क्षेत्र में "लगातार जारी सैन्य गतिविधियों" का हवाला दिया। पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने एक सप्ताह पहले बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद से किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कई बार निशाना बनाया जा चुका है।

शनिवार को हुए ताजा हमले को लेकर हूती विद्रोहियों की ओर से तत्काल कोई बयान नहीं आया। सऊदी सरकार के अधीन काम करने वाले सेंटर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ने भी टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। यह केंद्र सऊदी अरब में विदेशी मीडिया से जुड़े मामलों की देखरेख करता है।

राजधानी में दूर तक सुने गए धमाके
रियाद के निवासी अहमद सैयद ने बताया कि उन्होंने राजधानी में कम से कम दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। धमाकों से शहर में कंपन महसूस हुआ। हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए संक्षिप्त अलर्ट जारी किया। इसमें कहा गया कि हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले यात्री संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी ले लें।

यमन में तेज हुई लड़ाई
यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन सरकारी बलों को हवाई सहायता दे रहा है, ताकि लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में हूती विद्रोहियों की हालिया बढ़त को पलटा जा सके। विद्रोहियों की नई स्थिति से उन्हें समुद्री जहाजों की आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखने का मौका मिला है। यह समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रास्ता है।

हूती विद्रोहियों ने एपी और अन्य मीडिया संस्थानों से कहा है कि वे उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में नाकेबंदी के तहत केवल सऊदी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि, व्यापक हमलों की आशंका बनी हुई है। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद भी हूती विद्रोहियों ने अन्य समुद्री जहाजों पर हमले किए थे। उस समय उन्होंने इसे फलस्तीनियों के समर्थन में की गई कार्रवाई बताया था। बाद में अमेरिका के बमबारी अभियान के साथ वे हमले समाप्त हो गए थे।

ट्रंप ने हमलों पर जताई नाराजगी
सऊदी अरब के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और तेल संबंधी बुनियादी ढांचे पर हमलों के बीच देश ने अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों से समर्थन मांगा है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रियाद हवाई अड्डे पर हमलों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, "यह अच्छा नहीं है" और "मैं खुश नहीं हूं।" हालांकि, इन हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका की ओर से तत्काल सैन्य सहायता मिलने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।


इस बीच, सऊदी अधिकारियों ने इस सप्ताह आम लोगों को चेतावनी दी कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की कार्रवाई या उनके गिरने वाले स्थानों से जुड़ी जानकारी की वीडियो बनाना, उसे प्रकाशित करना या साझा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed