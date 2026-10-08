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सऊदी अरब: भारतीयों के लिए दूतावास ने जारी की एडवायजरी, टोल फ्री नंबर भी किया जारी; लोगों से क्या अपील की?

Thu, 08 Oct 2026 08:33 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, रियाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, रियाद Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 08 Oct 2026 08:33 PM IST
सार

सऊदी अरब में मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम और जरूरी एडवायजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों को पूरी तरह सतर्क रहने, जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर ही रहने और किसी भी तरह के वीडियो या खबरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की सख्त सलाह दी है। क्या खाड़ी में बने मौजूदा हालात सामान्य हैं या सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है? भारतीय नागरिक संकट के समय दूतावास से कैसे मदद पा सकते हैं?

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Saudi Arabia Indian Embassy Issues Advisory Toll-Free Helpline Amid Security Concerns What Urged Indians to Do
भारत ने जारी एडवायजरी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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सऊदी अरब के भीतर रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। खाड़ी देश में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दूतावास ने सभी भारतीयों को बेहद सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। विदेश में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। ऐसे में दूतावास की तरफ से आया यह आधिकारिक बयान सीधे तौर पर वहां काम कर रहे और रह रहे लाखों भारतीयों को सचेत करने के लिए है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या कानूनी मुश्किल से वे खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकें।   

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रियाद स्थित भारतीय दूतावास द्वारा 8 अक्तूबर 2026 को जारी की गई आधिकारिक एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि सऊदी अरब में मौजूद सभी भारतीय नागरिक मौजूदा हालात को देखते हुए चौकन्ने और पूरी तरह सतर्क रहें। जरूरत पड़ने पर वे अपने घरों के भीतर ही रहें और स्थानीय प्रशासन द्वारा आधिकारिक माध्यमों से दिए जा रहे सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दूतावास ने खास तौर पर जोर देकर कहा है कि वहां चल रहे घटनाक्रम से जुड़े किसी भी वीडियो या खबर को सोशल मीडिया पर शेयर, रीपोस्ट या प्रसारित करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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क्या दूतावास और वाणिज्य दूतावास का कामकाज सामान्य रूप से जारी है?
भारतीय दूतावास ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चालू हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ-साथ वीएफएस (VFS) के माध्यम से दी जाने वाली आउटसोर्स सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। दूतावास ने बताया है कि जैसे-जैसे जरूरत होगी, वे समय-समय पर नई जानकारियां और ताजा एडवाइजरी जारी करते रहेंगे। इसलिए किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करना चाहिए।   
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आपात स्थिति में भारतीय नागरिक मदद के लिए कहां और कैसे संपर्क करें?
मुसीबत या किसी भी आपात स्थिति के समय भारतीयों की सहायता के लिए प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24x7 हेल्पलाइन लगातार सक्रिय है। भारतीय नागरिक किसी भी समय टोल फ्री नंबर 8002471234 पर कॉल करके सीधे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूतावास ने यह भी सलाह दी है कि अफवाहों से बचने और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही नजर रखें।


सऊदी में रहने वाले भारतीयों के लिए स्थानीय नियमों का पालन क्यों जरूरी?
स्थानीय प्रशासन और कानून के नियमों का आदर करना हर प्रवासी नागरिक के लिए अनिवार्य है। सऊदी अरब में कानून व्यवस्था बेहद सख्त है और बिना पुष्टि वाली संवेदनशील खबरों या वीडियो को ऑनलाइन मंचों पर साझा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। दूतावास ने इसी वजह से स्पष्ट चेताया है कि आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें और अपनी तरफ से कोई भी सामग्री प्रसारित न करें। सभी भारतीय नागरिक अपने घरों में सुरक्षित रहकर केवल जरूरी काम से ही बाहर निकलें और स्थानीय सुरक्षा दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करें।

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