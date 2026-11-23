ब्रिटेन के मैनचेस्टर में अमेरिकी रैपर डॉन टोलिवर के कॉन्सर्ट के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक भीड़ के बीच कोई अज्ञात पदार्थ फैल गया। इसके संपर्क में आने से कई लोगों को खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। हालात बिगड़ते देख पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मोर्चा संभाला और एहतियात के तौर पर 12 हजार से ज्यादा दर्शकों को एरिना से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर भीड़ के बीच कौन सा पदार्थ छोड़ा गया था।

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ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे (स्थानीय समय) को-ऑप लाइव एरिना से सूचना मिली कि कॉन्सर्ट में मौजूद कुछ लोग किसी अज्ञात पदार्थ की चपेट में आ गए हैं। शुरुआत में आशंका जताई गई कि भीड़ के बीच आंसू गैस छोड़ी गई है। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई और लोग तेजी से बाहर निकलने लगे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भी कॉन्सर्ट से बाहर आते लोग खांसते और अपने मुंह को ढकते नजर आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे बड़ी आपातकालीन घटना घोषित कर दिया, ताकि पुलिस, एंबुलेंस और दूसरी राहत सेवाएं मिलकर काम कर सकें।नॉर्थ वेस्ट एंबुलेंस सर्विस के अनुसार, घटना के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, 50 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही स्वास्थ्य जांच की गई। इनमें से कई लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत की थी। घटना के बाद एहतियात के तौर पर एरिना में सफाई और डिकॉन्टेमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसका मकसद वहां मौजूद किसी भी खतरनाक पदार्थ के असर को खत्म करना और लोगों को उसके संपर्क में आने से बचाना है।ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की असिस्टेंट चीफ कॉन्स्टेबल स्टेफ पार्कर ने कहा कि जो लोग कॉन्सर्ट से बाहर निकल चुके हैं और बाद में उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर वह पदार्थ क्या था और उसे भीड़ के बीच किस तरह फैलाया गया। फिलहाल घटना के कारणों को लेकर जांच जारी है।को-ऑप लाइव एरिना प्रबंधन ने बयान जारी कर कहा है कि वह घटना की पूरी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि पदार्थ जानबूझकर छोड़ा गया था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी।ये भी पढ़ें:इस घटना के बावजूद डॉन टोलिवर के अगले कार्यक्रमों पर सबकी नजर बनी हुई है। ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नामांकित रैपर अपने 'नाइट्रस टूर' के तहत सोमवार को लंदन के O2 एरिना और मंगलवार को OVO एरिना वेम्बली में परफॉर्म करने वाले हैं। डॉन टोलिवर ट्रैप और R&B म्यूजिक के जाने-माने कलाकार हैं। वह नए 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' गेम के साउंडट्रैक का भी हिस्सा हैं। मैनचेस्टर की घटना के बाद अब यह देखना अहम होगा कि जांच में अज्ञात पदार्थ को लेकर क्या जानकारी सामने आती है और आगे के कार्यक्रमों में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाते हैं।