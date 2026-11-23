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थाई राजदूत से मुलाकात में उठा मुद्दा

सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि रविवार को थाईलैंड की राजदूत थितिपोर्न चिरासावाडी ने बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान कबीर ने रोहिंग्याओं की म्यांमार वापसी सुनिश्चित कराने के लिए थाईलैंड से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि इस मानवीय संकट के समाधान में बैंकॉक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। विज्ञापन



ICJ के मामले के बीच बढ़ी कूटनीतिक सक्रियता

यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के खिलाफ चल रहे नरसंहार मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस मामले में आरोप है कि म्यांमार की सेना ने 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार किया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जनवरी 2020 में रोहिंग्याओं की सुरक्षा के लिए म्यांमार को अंतरिम उपायों का आदेश दिया था। हालांकि, इन आदेशों को नरसंहार के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। मामले का अंतिम कानूनी निर्णय और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। विज्ञापन विज्ञापन



बांग्लादेश में 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी

वर्तमान में लगभग 12 लाख (1.2 मिलियन) रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में बसे हुए हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय से चले आ रहे शरणार्थी संकटों में से एक है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं, नागरिकता के अधिकारों की अनिश्चितता और म्यांमार में जारी सशस्त्र संघर्ष के कारण उनकी स्वदेश वापसी की कोशिशें लगातार बाधित हो रही हैं।



म्यांमार के साथ थाईलैंड के संबंध अहम

थाईलैंड और म्यांमार के बीच राजनयिक, आर्थिक और सीमा संबंधी महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। बैंकॉक म्यांमार के साथ सोच-समझकर दोबारा जुड़ने की नीति अपना रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य सीमा पर स्थिरता बनाए रखना, व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखना और म्यांमार को आसियान (ASEAN) के साथ धीरे-धीरे फिर से जोड़ना है। वहीं, म्यांमार क्षेत्रीय संगठन पर आरोप लगाता रहा है कि सदस्य देश होने के बावजूद उसे समान अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।



रोहिंग्या वापसी में सहयोग का भरोसा

विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, थाई राजदूत चिरासावाडी ने हुमायूं कबीर को भरोसा दिलाया कि बैंकॉक रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी के प्रयासों में अपना सहयोग और समर्थन जारी रखेगा। बांग्लादेश के लिए थाईलैंड का यह आश्वासन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यांमार के साथ उसके सक्रिय संबंध स्वदेश वापसी के लिए बातचीत का रास्ता खोल सकते हैं।



भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा संकट

रोहिंग्या संकट भारत के लिए भी रणनीतिक और मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की म्यांमार के साथ लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में अस्थिरता और बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण भारत को सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और मानवीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।



भारत में भी रह रहे हजारों रोहिंग्या

अमेरिका स्थित गैर-सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें से कम से कम 20,000 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के पास पंजीकृत हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रोहिंग्या समुदाय के लोग मुख्य रूप से जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं।



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भारत की मानवीय सहायता और वापसी की नीति

भारत ने लगातार इस बात की वकालत की है कि विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार में सुरक्षित, स्वैच्छिक और स्थायी वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। ऐसे में बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच बढ़ता कूटनीतिक सहयोग इस संकट के क्षेत्रीय समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि रविवार को थाईलैंड की राजदूत थितिपोर्न चिरासावाडी ने बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान कबीर ने रोहिंग्याओं की म्यांमार वापसी सुनिश्चित कराने के लिए थाईलैंड से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि इस मानवीय संकट के समाधान में बैंकॉक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के खिलाफ चल रहे नरसंहार मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस मामले में आरोप है कि म्यांमार की सेना ने 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार किया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जनवरी 2020 में रोहिंग्याओं की सुरक्षा के लिए म्यांमार को अंतरिम उपायों का आदेश दिया था। हालांकि, इन आदेशों को नरसंहार के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। मामले का अंतिम कानूनी निर्णय और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।वर्तमान में लगभग 12 लाख (1.2 मिलियन) रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में बसे हुए हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय से चले आ रहे शरणार्थी संकटों में से एक है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं, नागरिकता के अधिकारों की अनिश्चितता और म्यांमार में जारी सशस्त्र संघर्ष के कारण उनकी स्वदेश वापसी की कोशिशें लगातार बाधित हो रही हैं।थाईलैंड और म्यांमार के बीच राजनयिक, आर्थिक और सीमा संबंधी महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। बैंकॉक म्यांमार के साथ सोच-समझकर दोबारा जुड़ने की नीति अपना रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य सीमा पर स्थिरता बनाए रखना, व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखना और म्यांमार को आसियान (ASEAN) के साथ धीरे-धीरे फिर से जोड़ना है। वहीं, म्यांमार क्षेत्रीय संगठन पर आरोप लगाता रहा है कि सदस्य देश होने के बावजूद उसे समान अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, थाई राजदूत चिरासावाडी ने हुमायूं कबीर को भरोसा दिलाया कि बैंकॉक रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी के प्रयासों में अपना सहयोग और समर्थन जारी रखेगा। बांग्लादेश के लिए थाईलैंड का यह आश्वासन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यांमार के साथ उसके सक्रिय संबंध स्वदेश वापसी के लिए बातचीत का रास्ता खोल सकते हैं।रोहिंग्या संकट भारत के लिए भी रणनीतिक और मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की म्यांमार के साथ लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में अस्थिरता और बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण भारत को सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और मानवीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।अमेरिका स्थित गैर-सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें से कम से कम 20,000 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के पास पंजीकृत हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रोहिंग्या समुदाय के लोग मुख्य रूप से जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं।ये भी पढ़ें: डॉन टोलिवर के कॉन्सर्ट में मची अफरा-तफरी: मैनचेस्टर में 12+ हजार दर्शक निकाले गए बाहर; जांच में क्या निकला? भारत ने लगातार इस बात की वकालत की है कि विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार में सुरक्षित, स्वैच्छिक और स्थायी वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। ऐसे में बांग्लादेश और थाईलैंड के बीच बढ़ता कूटनीतिक सहयोग इस संकट के क्षेत्रीय समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

बांग्लादेश ने म्यांमार से जबरन विस्थापित किए गए रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित कराने के लिए थाईलैंड से समर्थन मांगा है। यह पहल लंबे समय से जारी शरणार्थी संकट का समाधान तलाशने के लिए बांग्लादेश की नई कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है। इस संकट का प्रभाव दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ रहा है, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है।