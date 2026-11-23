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'द टाइम्स ऑफ इस्राइल' की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है। टेलीविजन नेटवर्क 'चैनल 12' की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि, पिछले हफ्ते नेतन्याहू और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के बीच एक बंद कमरे में हुई बैठक में इसके नतीजे पर बात किया। कथित तौर पर इस समय ईरान के खिलाफ अपने सैन्य विकल्पों पर इजरायल गंभीरता से विचार कर रहा है।सैन्य खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि इस्राइल के हमले से लेबनान, सीरिया और गाजा सहित "कई मोर्चों" पर संघर्ष छिड़ सकता है। यह नेतन्याहू और इस्राइल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के उस अनुमान के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि यह अभियान तीन से पांच दिनों तक ही सीमित रह सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विपक्षी नेता एविग्डोर लिबरमैन ने हाल ही में इस बात का संकेत दिया था कि नेतन्याहू अमेरिका की मंजूरी के बिना ही एकतरफा हमला कर सकते हैं।लिबरमैन ने पिछले हफ्ते कहा था कि इस समय इस्राइल का कोई भी हमला अनुचित होगा और यह "पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित" होगा। आईडीएफ ने बंद कमरे की बैठकों में की गई चर्चा पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।एक अज्ञात सूत्र के हवाले से (प्रसारक 'कान' की रिपोर्ट) कहा गया है कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर "जल्द से जल्द" हमला करने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि, राष्ट्रपति ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और बताया जा रहा है कि वे ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं।इस महीने की शुरुआत में, नेतन्याहू ने एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने की अपनी मांग दोहराई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रहा है और केवल एक व्यापक गठबंधन ही इस्राइल के लिए मौजूद इस खतरे को खत्म कर सकता है।पहले से रिकॉर्ड किए गए एक संबोधन में, नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट से आग्रह किया (जिन्हें इस्राइल की अगली सरकार बनाने का काम सौंपा गया है) कि वे बिना किसी पूर्व शर्त के गठबंधन वार्ता में शामिल हों।नेतन्याहू ने कहा, 'ईरानी शासन, जो इस्राइल को नष्ट करना चाहता है, एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। हमें इस अस्तित्व के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।' नेतन्याहू ने कहा था कि एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' आने वाले कई वर्षों तक इस्राइल की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है और क्षेत्रीय शांति समझौतों का विस्तार कर सकती है।