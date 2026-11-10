भारत से अमेरिका तक का सफर: यूएस की राजनीति तक कैसे पहुंचीं सबा हैदर? खुद बताई कामयाबी के पीछे की कहानी

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सबा हैदर ने इलिनॉय के 84वें हाउस डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रायन स्कोपा को हराया। उन्हें कुल 20,756 वोट मिले, जो कुल मतदान का 70.9 प्रतिशत था। इस जीत के साथ वह इलिनॉय जनरल असेंबली के लिए चुनी जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गईं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व और खुशी का पल है। उन्होंने कहा, ''मैं इलिनॉय जनरल असेंबली के लिए चुनी जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई प्रवासी हूं।'' उन्होंने भरोसा जताया कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगी और उनके लिए काम करेंगी।सबा हैदर का उत्तर प्रदेश से गहरा जुड़ाव है। उनके परिवार के सदस्य गाजियाबाद में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी जड़ें आज भी भारत और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। चुनाव के दिन उनका परिवार लगातार उनके संपर्क में था। खासकर उनकी मां उन्हें व्हाट्सऐप पर संदेश भेज रही थीं और फोन कर रही थीं। सबा ने बताया कि परिवार के लोग चुनावी नतीजों को लेकर काफी उत्सुक और चिंतित थे। सभी जानना चाहते थे कि उनकी मेहनत सफल होगी या नहीं। जीत के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मिलने से सम्मानित महसूस कर रही हैं।सबा ने अपनी सफलता का श्रेय गाजियाबाद में हुई परवरिश और माता-पिता से मिले संस्कारों को दिया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखता था। उनके घर में कभी यह नहीं पूछा जाता था कि किसी के पास कितना पैसा है या वह कहां से आया है। परिवार का एक ही सवाल होता था कि उसे किस चीज की जरूरत है। उनके पिता सरकारी इंजीनियर थे और काम के लिए रोज आसपास के शहरों में जाते थे। उनकी मां घर संभालती थीं। सबा ने बचपन में अपने माता-पिता को पड़ोसियों को अस्पताल पहुंचाने, बच्चों को किताबें देने, बुजुर्गों की मदद करने और नए परिवारों को बसने में सहयोग करते देखा।सबा ने बताया कि उन्होंने किशोरावस्था से ही माता-पिता के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। वह मोहल्ले के छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थीं, बुजुर्गों का हालचाल लेती थीं और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि सुविधाएं और संसाधन केवल अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी होने चाहिए। सबा के मुताबिक, उनके पिता दिनभर ईमानदारी से सार्वजनिक निर्माण से जुड़े काम करते थे और घर लौटने के बाद भी मोहल्ले के लोगों की मदद करते थे। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना उनके परिवार के लिए कभी राजनीति नहीं रहा, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा था।सबा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी अधिक हैं। इसका असर स्थानीय कारोबार और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ रहा है। उन्होंने महंगाई कम करने, शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने तथा बच्चों के लिए सुरक्षित समुदाय तैयार करने जैसे मुद्दे उठाए। सबा ने बताया कि वह ड्यूपेज काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ बोर्ड में भी नियुक्त की गई थीं। उनके मुताबिक, समुदाय के बीच किए गए काम से मतदाताओं का भरोसा मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता आम लोगों की जरूरतों को समझकर उनके लिए काम करना है।सबा ने कहा कि 84वें डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपने वोट के जरिए साफ संदेश दिया है कि वे रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर काम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए तैयार हैं। उनकी जीत भारतीय मूल के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि गाजियाबाद में पली-बढ़ी सबा ने अपनी राजनीतिक सफलता के पीछे परिवार से मिले संस्कारों और समाजसेवा को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और उत्तर प्रदेश से उनका जुड़ाव आज भी बना हुआ है। अब वह इलिनॉय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगी।