VIDEO: उड़ान के दौरान खुल गया विमान का दरवाजा, बाहर गिरने लगा यात्रियों का सामान, अटक गई पैसेंजर्स की जान

रूस में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां उड़ान के दौरान एक विमान पिछला दरवाजा खुल गया। बीच उड़ान में प्लेन का दरवाजा खुलने से अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की सांसें अटक गईं। इसके बाद विमान को तुरंत वापस उतारा गया और विमान का दरवाजा सही कर उसे फिर से रवाना किया गया। घटना के वक्त विमान में छ क्रू मेंबर समेत कुल 25 यात्री सवार थे।

✈️ Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers