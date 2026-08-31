चमत्कार या घर की बनावट?: बड़े पत्थरों और मलबे की मार से भी टस से मस नहीं हुई ये इमारत, सामने आई संभावित वजह

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क्या यह सिर्फ करिश्मा था या घर की बनावट ने बचाया?

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Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh — Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026

कंक्रीट के ढांचे ने बाढ़ के दबाव को कैसे संभाला?

क्या घर की जगह और आकार ने भी इसे बचाया?

आसपास की इमारतें क्यों ढह गईं और यह घर क्यों बचा?

नेपाल की इस बाढ़ में कितनी बड़ी तबाही हुई?

कई वीडियों में तो घर की बालकनी में उसके निवासी भी दिखाई दिए। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आसपास की इमारतें ढह गईं, लेकिन यह घर कैसे बच गया। इस पर आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन नाम के एक एक्स अकाउंट ने एक वीडियो जारी किया है और बताया है कि आखिर ये घर कैसे बचा?वायरल वीडियो में घर के आसपास तबाही का मंजर दिखाई देता है। चारों तरफ पानी, मिट्टी, पत्थर और मलबा नजर आता है, लेकिन हरा घर अपनी जगह खड़ा है। उस अकउंट द्वारा जारी किए गए वीडियो में दावा किया कि इसे केवल किस्मत का नतीजा नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार घर की संरचना, उसकी जगह और बाढ़ के बहाव की दिशा ने इसे बचाने में भूमिका निभाई हो सकती है। हालांकि, यह संभावित तकनीकी व्याख्या है, कोई आधिकारिक जांच का निष्कर्ष नहीं।वीडियो में बताया गया कि हिमालयी इलाकों में कई पारंपरिक घर बिना मजबूत लोहे के ढांचे वाली पत्थर की चिनाई से बने होते हैं। ऐसे घर ऊपर से पड़ने वाले वजन को तो संभाल सकते हैं, लेकिन बगल से आने वाले तेज दबाव में उनकी दीवारें कमजोर पड़ सकती हैं। इसके विपरीत, इस घर में मजबूत कंक्रीट फ्रेम होने की बात कही गई है। इसमें लोहे की सरिया से खंभों, बीम और नींव को आपस में जोड़ा गया था। इससे बाढ़ के पानी और मलबे का बगल से आया दबाव पूरे ढांचे में बंटकर जमीन तक पहुंच सकता था।वीडियो में दी गई व्याख्या के अनुसार केवल मजबूत निर्माण ही इसकी वजह नहीं हो सकता। घर मुख्य बहाव की सबसे गहरी धारा से थोड़ा हटकर और कुछ ऊंची जमीन पर स्थित था। बाढ़ में सबसे भारी पत्थर और मलबा आम तौर पर पानी के मुख्य रास्ते में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। घर का आकार भी ऐसा था कि पानी और मलबा उसके दोनों ओर से निकल गया। इसके बाद जमा हुई मिट्टी ने घर के आसपास एक प्राकृतिक रैंप जैसा बना दिया, जिसने बाद में आने वाले पानी का रुख इमारत से दूर करने में मदद की होगी।इस घटना से यह साफ होता है कि बाढ़ के दौरान किसी इमारत पर सिर्फ पानी का दबाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके साथ बहने वाले पत्थर और मलबा भी बड़ा खतरा बनते हैं। जिन इमारतों का ढांचा ऐसे दबाव को सहने के लिए मजबूत नहीं होता, उन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस घर के मामले में मजबूत कंक्रीट ढांचा, मुख्य बहाव से थोड़ी अलग स्थिति, जमीन की ऊंचाई और पानी के दोनों तरफ से निकलने जैसी परिस्थितियां एक साथ आईं। इसी वजह से यह घर बाकी इलाके में हुई तबाही के बीच खड़ा दिखाई दिया।26 अगस्त की बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेपाल, तिब्बत और चीन में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 5,000 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। ऐसे में मलबे और तेज पानी के बीच सुरक्षित खड़ा यह घर लोगों के लिए हैरानी का कारण बना हुआ है। फिलहाल इसके बचने की वजह को लेकर सामने आई जानकारी संभावित तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है।