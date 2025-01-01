अमेरिका में रूसी राजदूत का निधन: 66 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने ली अंतिम सांस, कैसा रहा कूटनीतिक सफर?

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रूसी विदेश मंत्रालय ने डार्चिएव को अमेरिका के मामलों का जानकार और अनुभवी राजनयिक बताया। मंत्रालय के नेतृत्व और कर्मचारियों ने उनके निधन पर शोक जताया। बयान में कहा गया, 'हमने एक असाधारण राजनयिक, अनुभवी नेतृत्वकर्ता, अच्छे सहयोगी और मार्गदर्शक को खो दिया है।' मंत्रालय ने उनके परिवार और करीबियों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही कहा कि डार्चिएव की यादें हमेशा उनके दिलों में रहेंगी।अलेक्जेंडर डार्चिएव मार्च 2025 से अमेरिका में रूस के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका कार्यकाल ऐसे समय में रहा, जब रूस और अमेरिका के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बातचीत शुरू की थी। इसी दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद भी कम कर दी थी। डार्चिएव रूस की विदेश नीति के अहम राजनयिकों में शामिल थे।डार्चिएव को अमेरिका के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना करने के लिए भी वह जाने जाते थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने रूस की विदेश नीति के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक में काम किया। अमेरिका में राजदूत बनने से पहले वह रूसी विदेश मंत्रालय के नॉर्थ अटलांटिक विभाग के प्रमुख थे। इस विभाग में रहते हुए उन्होंने अमेरिका से जुड़े मामलों पर काम किया था।अमेरिका से पहले डार्चिएव कनाडा में रूस के राजदूत रह चुके थे। उन्होंने 2014 से 2021 तक इस पद पर काम किया। इसके बाद उन्हें अमेरिका में राजनयिक जिम्मेदारी मिली। अमेरिका और कनाडा में काम करने के कारण उन्हें उत्तरी अमेरिका से जुड़े मामलों का लंबा अनुभव था।