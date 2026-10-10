'रूस युद्ध को मिलेगा फायदा': मॉस्को से डीजल खरीदने की डील पर घिरे ट्रंप; अमेरिकी सीनेटर बोले- यह शर्मनाक

रूस से डीजल खरीदने के समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रूस पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के सह-लेखक और अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इस फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इससे यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ब्लूमेंथल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप से रूस के साथ हुए समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने उन अमेरिकी तेल कंपनियों को भी चेतावनी दी, जो रूस के साथ इस समझौते के तहत कारोबार करने पर विचार कर रही हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और रूस से डीजल की आपूर्ति को लेकर समझौते की घोषणा की। इसका उद्देश्य बढ़ती ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में डीजल की उपलब्धता बढ़ाना बताया गया। हालांकि, इस फैसले पर ब्लूमेंथल ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि रूस पर प्रतिबंधों में ढील देने से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिका की नीति कमजोर पड़ सकती है।रिचर्ड ब्लूमेंथल ने दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ मिलकर रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून तैयार किया था। इस कानून को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में भारी बहुमत से मंजूरी मिली थी। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया था।ब्लूमेंथल ने ट्रंप के नए फैसले को इसी कानून की भावना के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि रूस के साथ समझौता अमेरिका की राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच गलत संदेश दे सकता है।इस विवाद के बीच ब्लूमेंथल का पहले दिया गया बयान भी चर्चा में है। 16 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस में रूस पर प्रतिबंधों से संबंधित कानून पारित होने के बाद उन्होंने भारत और चीन को रूस से तेल एवं गैस खरीदने के मुद्दे पर चेतावनी दी थी। उन्होंने दोनों देशों से रूस के बजाय दूसरे स्रोतों से तेल और गैस खरीदने को कहा था। उनका तर्क था कि रूस के प्रति नरम रुख अपनाना कोई प्रभावी रणनीति नहीं है। अब रूस से डीजल खरीदने के लिए ट्रंप के समझौते पर उनकी आलोचना ने अमेरिकी नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं।ब्लूमेंथल ने अपने बयान में ईरान में ट्रंप की सैन्य नीति की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के साथ डीजल समझौता ईरान में युद्ध के कारण पैदा हुई समस्याओं को कम करने का प्रयास है, लेकिन इससे चीन और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते से यूक्रेन में और लोगों की जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, ये ब्लूमेंथल के आरोप और आकलन हैं।सीनेटर ब्लूमेंथल ने ट्रंप से समझौता तत्काल रद्द करने की मांग दोहराई। उन्होंने रूस के साथ कारोबार करने पर विचार कर रही अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर नजर रख रही है।