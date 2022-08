Ruchira Kamboj at UNSC: आतंकवाद पर दोहरे मानदंड न अपनाए दुनिया, अफ्रीका समेत विश्वभर में बढ़ रहा खतरा

दुनियाभर में बढ़ते आतंकवाद को लेकर भारत ने फिर विश्व समुदाय को आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दुनिया को चेताया कि वह आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर दोहरे मानदंड न अपनाए। अफ्रीका समेत विश्व के कई देशों में आतंकवाद फैल रहा है और यह पूरी दुनिया के लिए खतरा है।

#WATCH | There should be no double standards in dealing with terrorists. Terrorist threats are on the rise globally: Ruchira Kamboj, Ambassador of India to UN at UNSC briefing on “Threats to international peace and security caused by terrorist acts"