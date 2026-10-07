ट्रंप के बेटे की शादी में कितने डॉलर हुए खर्च?: रूसी अरबपति ने किया था पूरा भुगतान, अब वापस मिली पूरी रकम

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शादी में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने पहले इस व्यवस्था का बचाव किया था और कहा था कि यह पूरी तरह अनुमति के दायरे में है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उनकी समझ के मुताबिक पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उन्होंने इसे सामान्य बताते हुए कहा था कि वह भी कई लोगों के लिए शादी की पार्टियां आयोजित कर चुके हैं।

क्रेमलेव को लेकर चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से युद्ध जारी है और ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप जूनियर के रूस से संबंध पहले भी जांच के दायरे में रहे हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप टावर में एक रूसी वकील से उनकी मुलाकात भी जांच का अहम हिस्सा बनी थी। उस बैठक में उनके पिता के तत्कालीन डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कथित रूप से नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी पर चर्चा हुई थी।

क्रेमलेव ने यह जानकारी मंगलवार को इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें इस पैसे की वापसी की जरूरत नहीं लगती थी। मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि क्रेमलेव के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीबी संबंध बताए जाते हैं।क्रेमलेव ने कहा कि ट्रंप जूनियर ने उन्हें शादी के जश्न पर खर्च किए गए पैसे वापस कर दिए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह समझ नहीं पाए कि ट्रंप जूनियर ने ऐसा क्यों किया। उनके मुताबिक, अलग-अलग लोग अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं और अगर कोई किसी को अपने घर आने का निमंत्रण देता है, तो क्या बाद में उससे उसका बिल मांगा जाएगा। क्रेमलेव ने इस तरह पैसे वापस किए जाने को अनावश्यक बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपने देश के घर पर बुलाकर कार्यक्रम कराया जाए तो उसके बाद मेहमान को बिल देना हास्यास्पद लगेगा।ट्रंप जूनियर ने मई में बहामास में सोशलाइट बेटिना एंडरसन से शादी की थी। शादी के बाद तीन दिन तक जश्न का आयोजन किया गया था। क्रेमलेव ने इस समारोह के खर्च का बड़ा हिस्सा उठाया था। इसमें उन दो निजी द्वीपों में से एक को किराये पर लेने का खर्च भी शामिल था, जहां तीन दिन तक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सामने आई जानकारी के मुताबिक, शादी के जश्न पर खर्च की गई रकम सैकड़ों हजार डॉलर में थी। हालांकि, क्रेमलेव ने इसे किसी खास आर्थिक लेनदेन की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह एक साझा कार्यक्रम था और लोगों ने इस मामले को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया।शादी के बाद बेटिना ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा था कि उनकी शादी केवल परिवार के बीच हुई थी। इसके बाद उन्होंने बताया था कि शादी के बाद क्रेमलेव ने उनके लिए दो शानदार रातों के जश्न की मेजबानी की थी। उन्होंने क्रेमलेव को अपना करीबी मित्र बताया था। क्रेमलेव ने भी अपने और ट्रंप परिवार के संबंधों को सामान्य दोस्ती बताया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच दोस्ती है और खेल के प्रति प्रेम उन्हें जोड़ता है। क्रेमलेव को हाल ही में पुतिन की ओर से ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से भी सम्मानित किया गया है।